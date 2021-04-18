«Атлетико»
«Атлетико» растерял все свое преимущество в чемпионате Испании и в последнее время выглядит нестабильно.
Вот и в трех последних турах победить удалось только один раз — 1:0 против «Алавеса». После этого «матрасники» проиграли «Севилье» (0:1) и сыграли вничью с «Бетисом» (1:1).
«Атлетико» пока что сохраняет первое место в Примере, набрав 66 очков в 30 турах, однако «Реал» «матрасники» опережают лишь на 1 очко, а «Барселону» — на 2.
Забито у «Атлетико» 52 гола, а пропущено 20 (меньше всех в лиге). Только в двух из десяти последних матчей с участием «Атлетико» было забито больше двух голов.
«Эйбар»
«Эйбар» не может выиграть в чемпионате Испании уже в 13 матчах подряд. Предыдущая победа датирована еще 3 января. После этого команда 9 раз проиграла и 4 раза сыграла вничью.
В трех последних турах «Эйбар» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1), после чего уступил «Реалу» (0:2) и «Леванте» (0:1).
В таблице Примеры «Эйбар» занимает последнее место. В 30 матчах команда смогла набрать лишь 23 очка.
Забито у «Эйбара» 22 гола (худший результат в лиге), но и пропущено не так много — 36 (сразу девять команд в чемпионате пропускают больше).
Прогноз и ставка
На победу «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1,49, на ничью — 4,40, а на победу «Эйбара» — 8,30.
Встреча этих команд в первом круге завершилась победой «Атлетико» со счетом 2:1.
Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,74.