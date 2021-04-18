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    «Атлетико» много не забьет даже аутсайдеру

    «Атлетико» — «Эйбар». Прогноз (к 1.74) и ставка на матч чемпионата Испании по футболу 18 апреля 2021 года

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    Жуан Феликс
    В рамках 31-го тура Примеры «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» будет принимать «Эйбар». Матч пройдет 18 апреля. Начало — в 17:15 мск. «Атлетико» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Апреля 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 17:15 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    «Атлетико» растерял все свое преимущество в чемпионате Испании и в последнее время выглядит нестабильно.

    Вот и в трех последних турах победить удалось только один раз — 1:0 против «Алавеса». После этого «матрасники» проиграли «Севилье» (0:1) и сыграли вничью с «Бетисом» (1:1).

    «Атлетико» пока что сохраняет первое место в Примере, набрав 66 очков в 30 турах, однако «Реал» «матрасники» опережают лишь на 1 очко, а «Барселону» — на 2.

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    Забито у «Атлетико» 52 гола, а пропущено 20 (меньше всех в лиге). Только в двух из десяти последних матчей с участием «Атлетико» было забито больше двух голов.

    «Эйбар»

    «Эйбар» не может выиграть в чемпионате Испании уже в 13 матчах подряд. Предыдущая победа датирована еще 3 января. После этого команда 9 раз проиграла и 4 раза сыграла вничью.

    В трех последних турах «Эйбар» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1), после чего уступил «Реалу» (0:2) и «Леванте» (0:1).

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    • В таблице Примеры «Эйбар» занимает последнее место. В 30 матчах команда смогла набрать лишь 23 очка.

    Забито у «Эйбара» 22 гола (худший результат в лиге), но и пропущено не так много — 36 (сразу девять команд в чемпионате пропускают больше).

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1,49, на ничью — 4,40, а на победу «Эйбара» — 8,30.

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    Встреча этих команд в первом круге завершилась победой «Атлетико» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,74.

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