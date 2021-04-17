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    Волгоградцы прервут серию из поражений?

    «Ротор» — «Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, чемпионат России, 17 апреля 2021 года

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    «Ротор»
    В субботу, 17 апреля, в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги «Ротор» в Волгограде сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. «Ротор» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Апреля 2021 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 16:30 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Ротор»

    «Ротор» после 23 сыгранных туров находится в зоне переходных матчей, на 14 позиции. У него на счету 18 баллов и отставание от 12 безопасной строки аж в 12 пунктов, а прямой вылет он опережает только на очко.

    После зимнего перерыва волгоградцы провели шесть игр в рамках чемпионата страны, в которых набрали четыре пункта. Начали они с выездной виктории над «Тамбов» (3:1), затем сыграли дома вничью с «Химками» (0:0).

    После чего «волжане» только проигрывали и даже не забивали. В минувшем туре они потерпели выездное фиаско от ЦСКА (0:2), а игровым днем ранее с таким же счетом на своей арене уступили «Локомотиву».

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    На своей территории волгоградцы набрали всего восемь очков, выиграв два раза при двух мировых исходах и девяти поражениях, забить удалось только четыре мяча, а пропустили 20 голов.

    «Динамо»

    «Динамо» с 43 зачетными пунктами идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая три пункта четвертой еврокубковой позиции, а пятой строке проигрывает только по дополнительным показателям.

    Москвичи в весенней части чемпионата также провели шесть поединков, в которых добились четырех викторий, а также по одному разу играли вничью и терпели одно фиаско.

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    • В своей последней проведенной игре первенства «бело-голубые» расписали домашнюю мировую со счетом 2:2, а туром ранее они на своей арене разгромили «Уфу» (4:0). Между этими матчами динамовцы уступили «Крыльям Советов» (0:2) в четвертьфинале Кубка России.

    Вне родных стен «Динамо» разжилось только 14 очками из 43 общих, выиграв четыре поединка, два раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений, разница мячей — 14:21.

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    В первом круге эти коллективы расписали безголевую ничью.

    Прогноз и ставка на «Ротор» — «Динамо»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» — 1.75, победа «Ротора» — 5.65, ничья — 3.80.

    «Ротору» кровь из носа нужны хоть какие-нибудь очки, чтобы не скатится в зону прямого вылета. Прогнозируем, что «волжане» их смогут добыть в этой игре. Наша ставка — 1Х.

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