«Лилль» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лилль» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» имеет все шансы прервать гегемонию ПСЖ. На текущий момент именно «доги» лидируют в Лиге 1.

Отрыв от парижан пока что «картонный» — 3 пункта. Между тем, «Лилль» демонстрирует солидный уровень игры, а оборона у команды выглядит почти безупречно (19 пропущенных мячей в 32 встречах).

Вот и минувший тур «догам» удался на славу. На выезде был обыгран «Мец» (0:2), причем в первом тайме голкипер команды Майк Маньян сумел отразить пенальти.

Все прогнозы на Лигу 1

«Лилль» против «Монпелье» играет вполне успешно. Из пяти последних очных противостояний, «доги» сумели одержать три победы при двух паритетах.

«Монпелье»

«Монпелье» тур сейчас является середняком французского футбола. Нынешнее 8 место такое положение дел полностью подтверждает.

В активе у команды сейчас 46 очков. Причем забивает «Монпелье» почти столько же, сколько и пропускает в собственные ворота — 52:53.

«Монпелье» в минувшем туре на пару с «Марселем» выдал настоящий футбольный спектакль. Перестрелка завершилась паритетом (3:3).

Наверняка гости постараются разжиться очками на «Пьер Моруа». Между тем, куда большей является вероятность банально упереться в крепкие тылы лидера Лиги 1.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 1.66, на ничью за 4.04, а на «Монпелье» — за 5.65

Хозяева борются за чемпионский титул, и не собираются терять очки в родных стенах.

«Монпелье» испытывает заметные трудности в обороне, что проявится в матче с лидером.

Хозяева находятся на первом месте, и наверняка сделают все, дабы увереннее утвердиться на вершине. Наши прогноз и ставка — Фора «Лилля» -0.75 с коэффициентом 1.85