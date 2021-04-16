«Лилль»
«Лилль» имеет все шансы прервать гегемонию ПСЖ. На текущий момент именно «доги» лидируют в Лиге 1.
Отрыв от парижан пока что «картонный» — 3 пункта. Между тем, «Лилль» демонстрирует солидный уровень игры, а оборона у команды выглядит почти безупречно (19 пропущенных мячей в 32 встречах).
Вот и минувший тур «догам» удался на славу. На выезде был обыгран «Мец» (0:2), причем в первом тайме голкипер команды Майк Маньян сумел отразить пенальти.
«Лилль» против «Монпелье» играет вполне успешно. Из пяти последних очных противостояний, «доги» сумели одержать три победы при двух паритетах.
«Монпелье»
«Монпелье» тур сейчас является середняком французского футбола. Нынешнее 8 место такое положение дел полностью подтверждает.
В активе у команды сейчас 46 очков. Причем забивает «Монпелье» почти столько же, сколько и пропускает в собственные ворота — 52:53.
«Монпелье» в минувшем туре на пару с «Марселем» выдал настоящий футбольный спектакль. Перестрелка завершилась паритетом (3:3).
Наверняка гости постараются разжиться очками на «Пьер Моруа». Между тем, куда большей является вероятность банально упереться в крепкие тылы лидера Лиги 1.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 1.66, на ничью за 4.04, а на «Монпелье» — за 5.65
Хозяева борются за чемпионский титул, и не собираются терять очки в родных стенах.
«Монпелье» испытывает заметные трудности в обороне, что проявится в матче с лидером.
Хозяева находятся на первом месте, и наверняка сделают все, дабы увереннее утвердиться на вершине. Наши прогноз и ставка — Фора «Лилля» -0.75 с коэффициентом 1.85