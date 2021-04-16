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    «Доги» продолжат победный сериал?

    «Лилль» — «Монпелье». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Лига 1, 16 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Монпелье»
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    Жонатан Бамба
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лилль» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Апреля 2021 года
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    «Лилль»

    «Лилль» имеет все шансы прервать гегемонию ПСЖ. На текущий момент именно «доги» лидируют в Лиге 1.

    Отрыв от парижан пока что «картонный» — 3 пункта. Между тем, «Лилль» демонстрирует солидный уровень игры, а оборона у команды выглядит почти безупречно (19 пропущенных мячей в 32 встречах).

    Вот и минувший тур «догам» удался на славу. На выезде был обыгран «Мец» (0:2), причем в первом тайме голкипер команды Майк Маньян сумел отразить пенальти.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Лилль» против «Монпелье» играет вполне успешно. Из пяти последних очных противостояний, «доги» сумели одержать три победы при двух паритетах.

    «Монпелье»

    «Монпелье» тур сейчас является середняком французского футбола. Нынешнее 8 место такое положение дел полностью подтверждает.

    В активе у команды сейчас 46 очков. Причем забивает «Монпелье» почти столько же, сколько и пропускает в собственные ворота — 52:53.

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    • «Монпелье» в минувшем туре на пару с «Марселем» выдал настоящий футбольный спектакль. Перестрелка завершилась паритетом (3:3).

    Наверняка гости постараются разжиться очками на «Пьер Моруа». Между тем, куда большей является вероятность банально упереться в крепкие тылы лидера Лиги 1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 1.66, на ничью за 4.04, а на «Монпелье» — за 5.65

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    Хозяева борются за чемпионский титул, и не собираются терять очки в родных стенах.

    «Монпелье» испытывает заметные трудности в обороне, что проявится в матче с лидером.

    Хозяева находятся на первом месте, и наверняка сделают все, дабы увереннее утвердиться на вершине. Наши прогноз и ставка — Фора «Лилля» -0.75 с коэффициентом 1.85

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