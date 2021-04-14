«Ордабасы»
«Ордабасы» в минувшем сезоне занял пятое место в казахском первенстве, отстав на пять пунктов от призовой позиции.
В новом чемпионате коллектив из города Шымкент провел только три встречи, в которых набрал семь очков, выиграв две встречи и раз сыграв вничью.
Стартовал клуб с двух викторий подряд. Сперва он на выезде смог справиться с карагандинским «Шахтером», выиграв 2:0, а потом в родных стенах переиграл «Акжайык» со счетом 2:1.
В минувшем туре «Ордабасы» расписал гостевую результативную ничью с «Актобе», сыграв 4:4. Отметим, что хозяева ушли от поражения в этой игре на четвертой компенсированной минуте.
«Астана»
6-кратный чемпион Казахстана в прошлом сезоне финишировал только на третьем месте в турнирной таблице, отстав аж на девять баллов от победителя турнира «Кайрата».
«Столичные» стартовали с Суперкубка страны, где сперва на полуфинальной стадии обыграли 2:0 карагандинский «Шахтер», а в финале уступили по пенальти «Тоболу» (1:1, пен. 4:5).
В текущем первенстве «Астана» провела четыре поединка и набрала в них восемь пунктов, дважды победив и два раза сыграв вничью. Обе мировые были на выезде — с «Тураном» (2:2) и «Тоболом» (1:1).
А виктории были добыты на своей арене, где коллектив из Нур-Султана одолел «Каспий Актау» (2:0) и «Атырау» (6:2) в минувшем игровом дне чемпионата.
В минувшем сезоне в Шымкент выиграла «Астана» со счетом 2:1, а в Нур-Султане была мировая — 1:1.
Прогноз и ставка на «Ордабасы» — «Астана»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Астаны» предлагают — 1.90.
На викторию «Ордабасы» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.76.
В последних девяти очных противостояний этих клубов неизменно забивали обе команды. Вполне возможно, что эта тенденция продлится и в данной игре. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.