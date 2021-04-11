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    Потеряет ли «Атлетико» лидерство?

    «Бетис» — «Атлетико». Прогноз (к. 4.20) и ставки на чемпионат Испании по футболу 11 апреля 2021 года

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    «Атлетико» опережает «Барселону» на один балл
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 апреля в Севилье, начало — в 22:00 мск. «Бетис» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Апреля 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Бетис»

    «Бетис» опережает «Вильярреал» по разнице мячей в борьбе за зону еврокубков. Правда пока что это Лига конференций, то есть 6 место.

    В случае победы хозяева могут обойти «Реал Сосьедад» и оказаться уже в зоне Лиги Европы.

    «Бетис» за 6 туров команда набрала 13 очков, проиграв лишь один поединок «Севилье» (0:1). В других случаях «Бело-зеленые» обыграли «Леванте» 2:0, «Алавес» 3:2, «Кадис» 1:0, «Хетафе» 1:0 и сыграли вничью с «Эльче» 1:1.

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    Всего в сезоне андалузцы выиграли 14 матчей. Тажке было 11 поражений и всего 4 ничьи. К слову, хозяева наряду с «Севилеьй» реже всех в турнире играют вничью.

    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает первую позицию имея над «Барселоной» преимущество в один балл. Подопечные Диего Симеоне набрали 66 пунктов — 20 побед, 6 ничьих и 3 поражения.

    «Матрасники» уже вылетели из Лиги чемпионов, проиграв на первой стадии плей-офф «Челси» (0:1, 0:2). Что касается чемпионата, то до прошлого тура «Атлетико» не проигрывал в пяти играх подряд.

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    • Гости одолели «Алавес» (1:0), сыграли вничью с «Хетафе» (0:0) и «Реалом» (1:1), а также победили «Атлетик» (2:1).

    В предыдущем туре мадридцы потерпели поражение от «Севильи» (0:1) на выезде. Благодаря этому «Барселона» и «Реал» еще ближе подобрались к лидеру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,20, равно как и ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетико» победит, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,20.

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