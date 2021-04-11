«Бетис» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 апреля в Севилье, начало — в 22:00 мск. «Бетис» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» опережает «Вильярреал» по разнице мячей в борьбе за зону еврокубков. Правда пока что это Лига конференций, то есть 6 место.

В случае победы хозяева могут обойти «Реал Сосьедад» и оказаться уже в зоне Лиги Европы.

«Бетис» за 6 туров команда набрала 13 очков, проиграв лишь один поединок «Севилье» (0:1). В других случаях «Бело-зеленые» обыграли «Леванте» 2:0, «Алавес» 3:2, «Кадис» 1:0, «Хетафе» 1:0 и сыграли вничью с «Эльче» 1:1.

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Всего в сезоне андалузцы выиграли 14 матчей. Тажке было 11 поражений и всего 4 ничьи. К слову, хозяева наряду с «Севилеьй» реже всех в турнире играют вничью.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает первую позицию имея над «Барселоной» преимущество в один балл. Подопечные Диего Симеоне набрали 66 пунктов — 20 побед, 6 ничьих и 3 поражения.

«Матрасники» уже вылетели из Лиги чемпионов, проиграв на первой стадии плей-офф «Челси» (0:1, 0:2). Что касается чемпионата, то до прошлого тура «Атлетико» не проигрывал в пяти играх подряд.

Гости одолели «Алавес» (1:0), сыграли вничью с «Хетафе» (0:0) и «Реалом» (1:1), а также победили «Атлетик» (2:1).

В предыдущем туре мадридцы потерпели поражение от «Севильи» (0:1) на выезде. Благодаря этому «Барселона» и «Реал» еще ближе подобрались к лидеру.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,20, равно как и ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Атлетико» победит, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,20.