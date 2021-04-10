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    Берлинская игре будет верховой?

    «Герта» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, чемпионат Германии, 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Боруссия» Менхенгладбах
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    Маркус Тюрам
    В субботу, 10 апреля, в Берлине на Олимпийском стадионе «Герта» примет гладбахскую «Боруссию» в 28-м туре немецкой Бундеслиги. Начало игры — в 16:30 по мск. «Герта» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Герта»

    «Герта» с 25 зачетными пунктами расположилась на 14 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, опережая всего лишь на два пункта зону вылета.

    «Старая Дама» в отрезке последних четырех встреч чемпионата уступила только раз, проиграв в середине марта в Дортмунде местной «Боруссии» со счетом 0:2.

    Также в этот период берлинцы одержали две виктории и раз сыграли вничью, которая состоялась в минувшем туре немецкого первенства в дерби с «Унионом», закончившееся со счетом 1:1.

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    На своей арене «Герта» заработала 14 очков из 25, выиграв четыре поединка, дважды расписав мировые и семь раз уходя с поля ни с чем. Разница забитых и пропущенных составляет 16:24.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    «Боруссия» М выиграла две последние игры чемпионата, обыграла в гостях 3:0 «Шальке» и 2:1 дома «Фрайбург». Этими викториями она прервала свою 9-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, где было восемь фиаско.

    Непосредственно в чемпионате Германии в этом отрезке «жеребята» раз сыграли вничью и шесть раз были повержены. При этом в пяти случаях этого периода гладбахцы не могли забить ни гола.

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    • В турнирной таблице Бундеслиги «черно-бело-зеленые» с 39 набранными очками расположились на десятой позиции, уступая шестой еврокубковой строке четыре пункта.

    Только 17 из 39 очков «Боруссия» заработала на выезде. Она добилась четырех викторий, столько же раз уступила и пять раз делила очки со своими оппонентами, разница мячей — 24:24.

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    В первом круге эти команды расписали мировую (1:1), а в прошлом сезоне «жеребята» в играх с берлинцами заработали четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 0:0 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Герта» — «Боруссия» Менхенгладбах

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» М — 2.33, победа «Герты» — 3.22, ничья — 3.60.

    Поединки с участием «жеребят» в последнее время проходят результативно. Ожидаем, что и этот матч не станет исключением. Наша ставка — ТБ 2,5.

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