В субботу, 3 апреля, в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги «Ротор» в Волгограде сыграет с московским «Локомотивом». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. «Ротор» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

Волгоградский коллектив после 23 сыгранных туров находится в зоне переходных матчей, на 13 позиции. У него на счету 18 баллов и отставание от 12 безопасной строки аж в восемь пунктов.

В новом году «Ротор» успел провести четыре игры в рамках чемпионата страны, в которых набрал четыре пункта. Начал он с выездной виктории над кризисным «Тамбов» со счетом 3:1.

После чего «волжане» расписали безголевую ничью на своей территории с «Химками», а также уступили в гостях «Уралу» (0:1) и были разгромлены в домашнем матче «Ростовом» (0:4) в последнем туре.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В родных стенах волгоградцы набрали всего восемь очков, выиграв два раза при двух мировых исходах и восьми поражениях, забить удалось только четыре мяча, а пропустили 18 голов.

«Локомотив»

«Локомотив» после возобновления сезона только побеждал. Начал он с Кубка России, где на стадии 1/8 финала на своей территории переиграл «Тамбов» со счетом 3:0.

После этого «железнодорожники» выиграли четыре игры чемпионата, пропустив за это время всего один гол. Сперва в московском дерби они одолели ЦСКА (2:0), а затем в Туле разгромили местный «Арсенал» — 3:0.

После этого «красно-зеленые» в родных стенах справились с «Сочи» (3:1), а в минувшем туре первенства смогли минимально справиться на выезде с «Уфой», выиграв 1:0.

Благодаря этой серии «Локо» набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ , но ряд команд имеют столько же баллов. Отставание же от второй лигачемпионовской строки составляет четыре пункта.

На выезде «Локомотив» заработал только 15 очков, выиграв четыре раза при трех ничьих и пяти поражениях, разница мячей — 13:18. В первом круге «Ротор» сенсационно обыграл «Локо» в Москве — 2:1.

Прогноз и ставка на «Ротор» — «Локомотив»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Локомотива» — 1.80, победа «Ротора» — 5.35, ничья — 3.52.

По всей видимости, «Локомотив» не будет сбавлять обороты и одержит очередную викторию. Наша прогноз на этот поединок — П2.