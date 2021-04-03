«Милан» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 13:30 мск. «Милан» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» уже вряд ли верит в чемпионский титул. Все-таки земляки из «Интера» оторвались на значительные 6 очков.

Зато в предыдущем туре Серии А «россонери» на выезде сумели переиграть «Фиорентину» (2:3). Причем до того «Милан» вылетел из Лиги Европы, уступив дома «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Оборона миланцев частенько дает сбои. Все-таки 33 пропущенных мяча в 28 матчах — многовато для одного из лидеров чемпионата Италии.

Все прогнозы на Серию А

С «Сампдорией» миланцы играют довольно успешно. Например, в двух последних матчах успех был на стороне «россонери».

«Сампдория»

«Сампдория» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Генуэзцы — середняк Серии А, и сейчас пребывают на 10 позиции.

Для команды наиболее приближенной к реальности мотивацией является подъем на 8 строчку. Вот только для этого нужно, как минимум, улучшать атакующую статистику (38 голов в 28 матчах).

«Сампдория» в минувшем туре добыла минимальную викторию над «Торино». Причем до того генуэзцы не знали радости побед с середины февраля.

Даже усилия 38-летнего Фабио Квальяреллы пока не дают команде качественного толчка в зону еврокубков. Да и вообще, «Сампдория» страдает от недостатка стабильности.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.57, на ничью за 4.10, а на «Сампдорию» — за 6.50

Учитывая турнирную ситуацию, миланцам нужно исключительно побеждать, дабы сохранить шансы попытать счастья в чемпионской гонке.

«Сампдория» мало забивает, да и вообще, проблемно набирает очки.

Миланцы мотивированы не отпустить своих земляков еще дальше, так что будут стараться дома взять свое. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -0.75 с коэффициентом 1.73