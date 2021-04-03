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    «Милан» одолеет «Сампдорию»?

    «Милан» — «Сампдория». Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, Серия А, 3 апреля 2021 года

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    Златан Ибрагимович
    «Милан» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 13:30 мск. «Милан» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Апреля 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 13:30 Сампдория Сампдория
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 6.40
  • Ставка!
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    «Милан»

    «Милан» уже вряд ли верит в чемпионский титул. Все-таки земляки из «Интера» оторвались на значительные 6 очков.

    Зато в предыдущем туре Серии А «россонери» на выезде сумели переиграть «Фиорентину» (2:3). Причем до того «Милан» вылетел из Лиги Европы, уступив дома «Манчестер Юнайтед» (0:1).

    Оборона миланцев частенько дает сбои. Все-таки 33 пропущенных мяча в 28 матчах — многовато для одного из лидеров чемпионата Италии.

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    С «Сампдорией» миланцы играют довольно успешно. Например, в двух последних матчах успех был на стороне «россонери».

    «Сампдория»

    «Сампдория» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Генуэзцы — середняк Серии А, и сейчас пребывают на 10 позиции.

    Для команды наиболее приближенной к реальности мотивацией является подъем на 8 строчку. Вот только для этого нужно, как минимум, улучшать атакующую статистику (38 голов в 28 матчах).

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    • «Сампдория» в минувшем туре добыла минимальную викторию над «Торино». Причем до того генуэзцы не знали радости побед с середины февраля.

    Даже усилия 38-летнего Фабио Квальяреллы пока не дают команде качественного толчка в зону еврокубков. Да и вообще, «Сампдория» страдает от недостатка стабильности.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.57, на ничью за 4.10, а на «Сампдорию» — за 6.50

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    Учитывая турнирную ситуацию, миланцам нужно исключительно побеждать, дабы сохранить шансы попытать счастья в чемпионской гонке.

    «Сампдория» мало забивает, да и вообще, проблемно набирает очки.

    Миланцы мотивированы не отпустить своих земляков еще дальше, так что будут стараться дома взять свое. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -0.75 с коэффициентом 1.73

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