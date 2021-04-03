В субботу, 3 апреля, «Челси» на своем поле примет «Вест Бромвич» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начнется в 14:30 по московскому времени. «Челси» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

У «Синих» сейчас 15-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех проведенных турниров, где они 11 раз праздновали виктории и четыре игры свели вничью.

По итогам 29 сыгранных матчей Премьер-лиги «Челси» находится на четвертой позиции, имея в своем активе 51 балл, но пятый «Вест Хэм» отстает всего лишь на два очка.

Перед международной паузой лондонцы победили в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов у мадридского «Атлетико» (2:0), благодаря чему вышли в 1/4 финала, т.к. и первую игру они также выиграли — 1:0.

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Непосредственно перед перерывом на матчи сборных подопечные Томаса Тухеля вышли в полуфинал Кубка Англии, обыграв дома «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» рискует покинуть элитный дивизион сразу же после своего возвращения. Сейчас команда занимает 19 место, имея в своем активе лишь 18 очков.

«Дрозды» атакуют крайне слабо, забив в 28 матчах лишь 20 мячей. При этом оборона «Вест Бромвича» является слабейшей в лиге — 57 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Вест Бромвич» навестил «Кристал Пэлас». «Альбион» потерпел поражение с минимальным счетом — 0:1.

Перед этим коллектив Аллардайса дома играл с «Ньюкаслом». В итоге «Дрозды» разжились лишь одним баллом — ничья 0:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,24.

Успех гостей оценивается в 16, ничья — в 6,75.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,205.