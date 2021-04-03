ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж ГнабриКвалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро«Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки» Мяч Лиги чемпионовНеожиданные проблемы реформы Лиги чемпионов
  • 23:55
    • СМИ: Олич подписал контракт с ЦСКА до июня 2022 года
  • 22:40
    • Тутберидзе опровергла информацию о возвращении к ней Трусовой
    Все новости спорта

    Пробьет ли «Челси» «Вест Бромвич»?

    «Челси» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.205) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 3 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Челси Прогнозы на Вест Бромвич Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Вест Бромвич»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Челси» занимает 4-е место
    В субботу, 3 апреля, «Челси» на своем поле примет «Вест Бромвич» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начнется в 14:30 по московскому времени. «Челси» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Апреля 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 14:30 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 15.00
  • Ставка!
    •

    «Челси»

    У «Синих» сейчас 15-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех проведенных турниров, где они 11 раз праздновали виктории и четыре игры свели вничью.

    По итогам 29 сыгранных матчей Премьер-лиги «Челси» находится на четвертой позиции, имея в своем активе 51 балл, но пятый «Вест Хэм» отстает всего лишь на два очка.

    Перед международной паузой лондонцы победили в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов у мадридского «Атлетико» (2:0), благодаря чему вышли в 1/4 финала, т.к. и первую игру они также выиграли — 1:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    Непосредственно перед перерывом на матчи сборных подопечные Томаса Тухеля вышли в полуфинал Кубка Англии, обыграв дома «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» рискует покинуть элитный дивизион сразу же после своего возвращения. Сейчас команда занимает 19 место, имея в своем активе лишь 18 очков.

    «Дрозды» атакуют крайне слабо, забив в 28 матчах лишь 20 мячей. При этом оборона «Вест Бромвича» является слабейшей в лиге — 57 пропущенных мячей.

  • АПЛ: предсказуемый чемпион и непредсказуемый пелотон
  • Какую концовку подарит чемпионат Англии?
  • 26/03/2021

    • В минувшем туре «Вест Бромвич» навестил «Кристал Пэлас». «Альбион» потерпел поражение с минимальным счетом — 0:1.

    Перед этим коллектив Аллардайса дома играл с «Ньюкаслом». В итоге «Дрозды» разжились лишь одним баллом — ничья 0:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,24.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Успех гостей оценивается в 16, ничья — в 6,75.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,205.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Корда — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Чикаго — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Клипперс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Престон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барнсли — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021     Артем Дзюба
  • Ответ хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
    • 20:56 27/03/2021     Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Вест Бромвич» 03.04.2021 в 14:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.205.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры