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    «Воины» справятся дома с «ягуарами»?

    Тринидад и Тобаго — Гайана. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, квалификация ЧМ-2022, 26 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022
    Прогноз и ставки на Тринидад и Тобаго — Гайана
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    26 марта в первом туре второго раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ сборная Тринидад и Тобаго на своем поле сыграет с командой Гайаны. Начало — 02:00 по мск. Тринидад и Тобаго — Гайана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тринидад и Тобаго

    Сборная Тринидад и Тобаго, которая имеет в своем послужном списке участие в финальной части ЧМ-2006, в последнее время сильно сдала, и сейчас находится на 103 месте в рейтинге ФИФА.

    В прошлом месяце «Воины Сока» после длительного простоя из-за пандемии провели свою первую игру с конца 2019 года, где в товарищеской встрече были разгромлены США со счетом 0:7.

    Последняя официальная игра была в рамках в Лиге наций КОНКАКАФ-2019, в которой они уступили 0:4 Гондурасу и заняли последнее место в группе, дважды сыграв вничью и дважды проиграв, понизившись до Лиги Б. Еще в одной компании с ними была Мартиника.

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    Отметим, что за минувшие 17 матчей Тринидад и Тобаго победил лишь раз (у Ангильи 15:0). В отборе к ЧМ-2018 коллектив добрался до финальной стадии, но занял там последнее шестое место.

    Гайана

    Команда Гайаны в мировом рейтинге футбола находится на 167 позиции.

    Свою последнюю игру «Золотые Ягуары» в ноябре 2019 года, сыграв вничью в гостях с Ямайкой (1:1) в Лиге наций КОНКАКАФ дивизиона Б, где они финишировали на втором месте.

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    • Помимо ямайцев, в их квартете были еще Антигуа и Барбуда, а также Аруба. В шести встречах гайанцы добыли три виктории, раз сыграли вничью и потерпели два фиаско, разница мячей — 12:10.

    Квалификацию к ЧМ-2018 в России Гайана завершила на втором этапе отбора, уступив дорогу Сент-Винсент и Гренадины из-за правила выездного гола — 4:4 дома и 2:2 в гостях.

    Между собой эти команды провели девять поединков, в которых тринидадцы победили в четырех встречах, столько же раз они играли вничью и один матч выиграли гайанцы. Последний раз они встречались на ЗКК-2019, расписав тогда мировую со счетом 1:1.

    Прогноз и ставка на Тринидад и Тобаго — Гайана

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Тринидад и Тобаго предлагают — 1.90.

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    На викторию Гайаны дают — 4.10, ничья оценена — в 3.55.

    В целом, тринидадцы неплохо играют с гайанцами. Так что ждем от этой игры виктории хозяев. Наш прогноз — П1.

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