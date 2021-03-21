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    «Старая дама» обменяется голами с «Байером»

    «Герта» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, Бундеслига, 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Байер»
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    Патрик Шик
    «Герта» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 марта, начало — в 17:30 мск. «Герта» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Марта 2021 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 17:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Герта»

    «Герта» сейчас занимает опасное 16 место в турнирной таблице. Перестановки на ходу успеха не приносят, и, похоже, берлинцев ждет суровая борьба за выживание.

    Вот и последний свой матч команда провела неудачно. «Герта» на выезде была не в силах противостоять дортмундской «Боруссии» (2:0).

    Отставание от спасительного 15 места составляет лишь один пункт. Между тем, слабая оборона (45 пропущенных мячей) явно не делает шансы на спасение «Старой дамы» высокими.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Герта» довольно удачно играет с «фармацевтами». В трех последних очных поединках берлинцы дважды уходили с поля со щитом при одной ничьей.

    «Байер»

    Леверкузенцы нынешний сезон проводят неровно. Команда Петера Боша сейчас находится на 6 месте, хотя еще вполне способна зацепиться за зону Лиги чемпионов.

    В активе у «фармацевтов» только 40 очков, а от искомой четвертой позиции команда отстает на 4 пункта. К тому же «Байер» атакует не столь грозно — 43 гола в 25 матчах.

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    • В минувшем туре Бундеслиги «Байер» сенсационно уступил «Арминии» (1:2). Самое любопытное, что это поражение стало третьим кряду домашним для команды Боша.

    Зато теперь леверкузенцы могут спокойно сконцентрироваться на Бундеслиге. Из Лиги Европы «Байер» уже успел вылететь от «Янг Бойз».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 2.07, на ничью за 3.70, а на «Герту» — за 3.60

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    Берлинцы максимально настроены сохранить прописку в Бундеслиге, так что явно будут атаковать.

    Гости пребывают не в лучшем психологическом состоянии, но, тем не менее, наверняка планируют улучшить свое турнирное положение.

    Обе команды нынче пребывают не в лучших кондициях, так что наверняка результативно ошибутся в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.71

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