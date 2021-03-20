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    Остановит ли «Сельта» «Реал»?

    «Сельта» — «Реал». Прогноз, ставка (к. 4.33) на футбол, Примера, 20 марта 2021 года

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    Лука Модрич
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Реалом» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:15 мск. «Сельта» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Марта 2021 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 18:15 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Сельта»

    У «Сельты» после 27 туров на счету находится 34 очка, с которыми она делит десятое место с «Атлетиком», находясь на значительном расстоянии от еврокубковой зоны.

    В своем предпоследнем сыгранном матче первенства клуб из Виго одержал свою пока что последнюю победу, обыграв «Уэску» (4:3).

    В предыдущем туре чемпионата Испании галисийцы разошлись миром с «Атлетиком» (0:0), что стало их второй ничьей за три поединка.

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    В целом, «кельты» смогли выиграть лишь два раза за 11 предыдущих встреч в чемпионате, обыграв также еще на своей территории 12 февраля «Эльче» (3:1).

    «Реал»

    «Реал» шикарно провел февраль, выдав серию из пяти побед. Благодаря этому отставание королевского клуба от «Атлетико» начало сокращаться.

    В начале марта мадридцы выступают стабильнее своих земляков, благодаря чему отставание составляет шесть очков. Тем не менее, их обошла «Барселона» на два пункта.

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    • В девяти предыдущих матчах «Сливочные» не знают поражений. При этом в семи встречах им удалось победить при двух ничьих.

    Посреди этой недели королевский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Аталанту» с результатом 3:1 в ответной игре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья в основное время — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,33.

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