«Сельта» сыграет на своем поле с «Реалом» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:15 мск. «Сельта» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

У «Сельты» после 27 туров на счету находится 34 очка, с которыми она делит десятое место с «Атлетиком», находясь на значительном расстоянии от еврокубковой зоны.

В своем предпоследнем сыгранном матче первенства клуб из Виго одержал свою пока что последнюю победу, обыграв «Уэску» (4:3).

В предыдущем туре чемпионата Испании галисийцы разошлись миром с «Атлетиком» (0:0), что стало их второй ничьей за три поединка.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В целом, «кельты» смогли выиграть лишь два раза за 11 предыдущих встреч в чемпионате, обыграв также еще на своей территории 12 февраля «Эльче» (3:1).

«Реал»

«Реал» шикарно провел февраль, выдав серию из пяти побед. Благодаря этому отставание королевского клуба от «Атлетико» начало сокращаться.

В начале марта мадридцы выступают стабильнее своих земляков, благодаря чему отставание составляет шесть очков. Тем не менее, их обошла «Барселона» на два пункта.

В девяти предыдущих матчах «Сливочные» не знают поражений. При этом в семи встречах им удалось победить при двух ничьих.

Посреди этой недели королевский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Аталанту» с результатом 3:1 в ответной игре.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья в основное время — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,33.