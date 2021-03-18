В четверг, 18 марта, «Вильярреал» примет киевское «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эль-Мадригал», начнется в 23:00 по московскому времени. «Вильярреал» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в 1/16 финала Лиги Европы без особых проблем разобрался с «Ред Булл Зальцбург» (2:0 и 2:1), а в первой игре с «Динамо» в Киеве победил 2:0 благодаря голам Пау Торреса и Рауля Альбиоля.

В турнирной таблице испанской Примеры «желтая субмарина» занимает седьмое место, набрав 40 очков в 27 турах.

На минувших выходных команда Унаи Эмери выиграла у «Эйбара» (3:1), прервав серию из восьми матчей без побед в национальном первенстве.

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После травм у «Вильярреала» восстанавливаются Висенте Иборра, Франсис Коклен, Рубен Пенья, Пау Торрес и Альберто Морено.

«Динамо» К

Киевское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы сломило сопротивление «Брюгге» (1:1 и 1:0), но поставило под сомнение свое дальнейшее участие в турнире после поражения в Киеве от «Вильярреала» (0:2).

В украинской Премьер-лиге «бело-синие» уверенно лидируют, имея на своем счету 43 набранных очка в 18 турах.

Победная серия подопечных Мирчи Луческу в УПЛ насчитывает три матча, в последнем из которых они обыграли «Зарю» (2:0).

У «Динамо» травмы залечивают Никита Бурда, Беньямин Вербич, Денис Попов, Клейтиньо, Владимир Костевич и Тудор Бэлуцэ.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вильярреала» — 1.54, победа «Динамо» — 7.00, ничья — 4.10.

Успех в важной встрече с «Зарей», безусловно, улучшил атмосферу в киевской команде, однако нам сложно поверить в то, что она сможет побороться за выход в четвертьфинал, учитывая все то, что происходило в первой игре.

«Динамо» даже на своем поле слабо выглядело в атаке, а уж в Испании лидеру УПЛ придется еще сложнее. Наш прогноз и ставка — «победа "Вильярреала" с форой -1» за 1.93.

Также можно присмотреться к ставке «хозяева победят и не пропустят» за 2.55. Встреча в Киеве показала, что «желтая субмарина» знает, как сдерживать атакующих игроков «Динамо», а уж возможность забить она найдет.