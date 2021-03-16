«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид в нынешнем сезоне выступает не так ярко, как ожидают от королевского клуба. Правда, для команды Зинедина Зидана еще не все потеряно как в Примере, так и в Лиге чемпионов.

Более того, в первом матче с «Аталантой» мадридцы добились выездной виктории, пусть и минимальной. Тем не менее, все теперь в руках «сливочных».

И в Примере команда Зидана добилась победы. «Реал» Мадрид дома одолел «Эльче» (2:1), чем несколько приблизился к лидеру «Атлетико».

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Результат первой встречи наверняка повлияет и на ход ответного поединка. Теперь мадридцам, даже без Каземиро, можно спокойно сыграть по счету.

«Аталанта»

Поражение в первой встрече сделало ответную встречу для парней из Бергамо крайне сложной. Задачу пройти в четвертьфинал никто не отменял, вот только в ее выполнение верится с трудом.

В Серии А «Аталанта» занимает 4 место, но отставание от лидера «Интера» выглядит неотыгрываемым. Впору задуматься лишь о борьбе за 2-3 место.

В минувшем туре Серии А бергамаски переиграли «Специю» (3:1). При этом атака у команды Гасперини цветет, пахнет, и даже благоухает — 63 точных выстрела. И это только в чемпионате!

В этом матче гостям не поможет дисквалифицированный Ремо Фройлер. А вот Ханс Хатебур уже давно находится в лазарете, и к его отсутствию уже успели привыкнуть.

«Реал» Мадрид — «Аталанта». Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.10, на ничью за 3.75, а на «Аталанту» — за 3.40

Даже после победы в первой встрече «сливочные» не собираются отсиживаться в обороне.

«Аталанта» традиционно мощно выглядит в атаке, к тому же гостям ничего другого не остается, кроме как забивать.

Победа в первой встрече даст испанскому гранду неплохие дивиденды, но это не значит, что «Реал» не забьет в этом поединке этого поединка. Наши прогноз и ставка — «Реал» Мадрид забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.87