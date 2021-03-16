ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» на выезде«Арсенал» доказал: прогресс «Тоттенхэма» оказался ложью «Локомотив» — «Сочи»Дубль Камано и три ассиста Жемалетдинова. Николич возвращает «Локо» в еврокубки Серхио АгуэроОбновленный «Сити» заиграл после перерыва. «Горожане» разгромили «Фулхэм»
  • 13:37
    • Объявлен состав сборной России на молодежный чемпионат Европы
  • 13:31
    • Головин и Дзюба вызваны в сборную России на матчи с Мальтой, Словенией и Словакией
  • 15:07
    • КХЛ назвала лучших игроков по итогам первого раунда плей-офф
  • 08:19
    • Футболиста «Ростова» поймали на применении допинга
  • 09:09
    • Во время матча ПСЖ ограбили дома Ди Марии и Маркиньоса
  • 07:59
    • Медведев — вторая ракетка мира
    Все новости спорта

    «Сливочные» забьют еще до перерыва?

    «Реал» Мадрид — «Аталанта». Ставка (к. 1.87) на голы в Лиге чемпионов по футболу 16 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Аталанту Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Марта 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид в нынешнем сезоне выступает не так ярко, как ожидают от королевского клуба. Правда, для команды Зинедина Зидана еще не все потеряно как в Примере, так и в Лиге чемпионов.

    Более того, в первом матче с «Аталантой» мадридцы добились выездной виктории, пусть и минимальной. Тем не менее, все теперь в руках «сливочных».

    И в Примере команда Зидана добилась победы. «Реал» Мадрид дома одолел «Эльче» (2:1), чем несколько приблизился к лидеру «Атлетико».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Результат первой встречи наверняка повлияет и на ход ответного поединка. Теперь мадридцам, даже без Каземиро, можно спокойно сыграть по счету.

    «Аталанта»

    Поражение в первой встрече сделало ответную встречу для парней из Бергамо крайне сложной. Задачу пройти в четвертьфинал никто не отменял, вот только в ее выполнение верится с трудом.

  • Еще прогноз
  • «Реал» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.10)

    • В Серии А «Аталанта» занимает 4 место, но отставание от лидера «Интера» выглядит неотыгрываемым. Впору задуматься лишь о борьбе за 2-3 место.

  • «Реал» вернулся: не списывайте его со счетов
  • Реакция прессы на матч «Аталанта» — «Реал»
  • 25/02/2021

    • В минувшем туре Серии А бергамаски переиграли «Специю» (3:1). При этом атака у команды Гасперини цветет, пахнет, и даже благоухает — 63 точных выстрела. И это только в чемпионате!

    В этом матче гостям не поможет дисквалифицированный Ремо Фройлер. А вот Ханс Хатебур уже давно находится в лазарете, и к его отсутствию уже успели привыкнуть.

    «Реал» Мадрид — «Аталанта». Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.10, на ничью за 3.75, а на «Аталанту» — за 3.40

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Даже после победы в первой встрече «сливочные» не собираются отсиживаться в обороне.

    «Аталанта» традиционно мощно выглядит в атаке, к тому же гостям ничего другого не остается, кроме как забивать.

    Победа в первой встрече даст испанскому гранду неплохие дивиденды, но это не значит, что «Реал» не забьет в этом поединке этого поединка. Наши прогноз и ставка — «Реал» Мадрид забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.87

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Альмерия — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Гент — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  3.19
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флорида — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Виннипег — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Денвер — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вегас — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • Вчера в 00:30     ПСЖ — «Барселона»
  • Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
    • 02:36 11/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Реал» Мадрид — «Аталанта» 16.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.87.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры