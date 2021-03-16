ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» на выезде«Арсенал» доказал: прогресс «Тоттенхэма» оказался ложью «Локомотив» — «Сочи»Дубль Камано и три ассиста Жемалетдинова. Николич возвращает «Локо» в еврокубки Серхио АгуэроОбновленный «Сити» заиграл после перерыва. «Горожане» разгромили «Фулхэм»
  • 08:19
    • Футболиста «Ростова» поймали на применении допинга
  • 09:09
    • Во время матча ПСЖ ограбили дома Ди Марии и Маркиньоса
  • 07:59
    • Медведев — вторая ракетка мира
  • 21:27
    • «Арсенал» одолел «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона
  • 20:57
    • «Локомотив» обыграл «Сочи», Камано оформил дубль
  • 00:57
    • ПСЖ дома проиграл «Нанту»
  • 00:53
    • «Севилья» одержала победу в дерби с «Бетисом»
    Все новости спорта

    Виктория вновь достанется «летающим осликам»?

    «Кьево» — «Фрозиноне». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Италии, 16 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кьево Прогнозы на Фрозиноне
    Прогноз и ставки на «Кьево» — «Фрозиноне»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Амато Чичиретти
    16 марта в рамках 29-го тура итальянской Серии Б «Кьево» в Вероне на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» примет «Фрозиноне». Встреча начнется в 21:00 по мск. «Кьево» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кьево»

    У «Кьево» на счету числится 42 набранных очка после 28 сыгранных матчей, с которыми он идет в зоне плей-офф повышения, на седьмом месте, уступая пять баллов второй позиции, дающей прямой билет в Серию А.

    В отрезке последних шести проведенных встреч Серии Б «летающие ослики» заработали только три балла, обыграв еще в начале этого месяца на своем поле «Порденоне» со счетом 3:0.

    В остальных пяти играх коллектив из Вероны неизменно уступал. Так, два из этих проигрышей пришлись на минувшие туры, где он потерпел домашнее фиаско от «Виченца Виртус» (1:2) и гостевое от «Лечче» (2:4).

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем розыгрыше Серии Б «Кьево» разжился восемью победными результатами, дважды сыграл вничью и четыре раза терпел фиаско, разница мячей составляет 22:12.

    «Фрозиноне»

    У «Фрозиноне» на счету находится 37 зачетных пунктов, с которыми команда разместилась на десятом месте в турнирной таблице Серии Б, уступая пять пунктов зоне плей-офф.

    В отрезке последних семи встреч первенства «канарейки» по два раза выигрывали и проигрывали, а также три игры завершили мировыми исходами.

  • Диалло — будущее «МЮ». Он перевернул игру против «Милана»
  • Матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» завершился вничью
  • 12/03/2021

    • В минувшем туре чемпионата «желто-синие» на своей территории потерпели фиаско от соседа по турнирке «Брешиа» (0:1), а игровым днем ранее они на выезде справились с «Козенцей» (2:1) из зоны вылета.

    Вне родных стен «Фрозиноне» заработал больше очков, чем дома (22 против 15). Коллектив добился шести викторий и по четыре раза играл вничью и проигрывал, разница мячей — 17:18.

    В первом круге «Фрозиноне» на своем поле обыграл «Кьево» со счетом 3:2, а в прошлом сезоне они обменялись домашними победами по 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кьево» предлагают — 2.05.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    На викторию «Фрозиноне» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.13.

    За всю историю очных противостояний «Кьево» всегда дома обыгрывал «Фрозиноне». Прогнозируем, что и на этот раз верх возьмут хозяева.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Альмерия — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Гент — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  3.19
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Денвер — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Борнмут — Суонси
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • Вчера в 00:30     ПСЖ — «Барселона»
  • Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
    • 02:36 11/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Кьево» — «Фрозиноне» 16.03.2021 в 21:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.05.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры