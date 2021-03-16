«Кьево»
У «Кьево» на счету числится 42 набранных очка после 28 сыгранных матчей, с которыми он идет в зоне плей-офф повышения, на седьмом месте, уступая пять баллов второй позиции, дающей прямой билет в Серию А.
В отрезке последних шести проведенных встреч Серии Б «летающие ослики» заработали только три балла, обыграв еще в начале этого месяца на своем поле «Порденоне» со счетом 3:0.
В остальных пяти играх коллектив из Вероны неизменно уступал. Так, два из этих проигрышей пришлись на минувшие туры, где он потерпел домашнее фиаско от «Виченца Виртус» (1:2) и гостевое от «Лечче» (2:4).
В родных стенах в текущем розыгрыше Серии Б «Кьево» разжился восемью победными результатами, дважды сыграл вничью и четыре раза терпел фиаско, разница мячей составляет 22:12.
«Фрозиноне»
У «Фрозиноне» на счету находится 37 зачетных пунктов, с которыми команда разместилась на десятом месте в турнирной таблице Серии Б, уступая пять пунктов зоне плей-офф.
В отрезке последних семи встреч первенства «канарейки» по два раза выигрывали и проигрывали, а также три игры завершили мировыми исходами.
В минувшем туре чемпионата «желто-синие» на своей территории потерпели фиаско от соседа по турнирке «Брешиа» (0:1), а игровым днем ранее они на выезде справились с «Козенцей» (2:1) из зоны вылета.
Вне родных стен «Фрозиноне» заработал больше очков, чем дома (22 против 15). Коллектив добился шести викторий и по четыре раза играл вничью и проигрывал, разница мячей — 17:18.
В первом круге «Фрозиноне» на своем поле обыграл «Кьево» со счетом 3:2, а в прошлом сезоне они обменялись домашними победами по 2:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кьево» предлагают — 2.05.
На викторию «Фрозиноне» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.13.
За всю историю очных противостояний «Кьево» всегда дома обыгрывал «Фрозиноне». Прогнозируем, что и на этот раз верх возьмут хозяева.