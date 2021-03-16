16 марта в рамках 29-го тура итальянской Серии Б «Кьево» в Вероне на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» примет «Фрозиноне». Встреча начнется в 21:00 по мск. «Кьево» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кьево»

У «Кьево» на счету числится 42 набранных очка после 28 сыгранных матчей, с которыми он идет в зоне плей-офф повышения, на седьмом месте, уступая пять баллов второй позиции, дающей прямой билет в Серию А.

В отрезке последних шести проведенных встреч Серии Б «летающие ослики» заработали только три балла, обыграв еще в начале этого месяца на своем поле «Порденоне» со счетом 3:0.

В остальных пяти играх коллектив из Вероны неизменно уступал. Так, два из этих проигрышей пришлись на минувшие туры, где он потерпел домашнее фиаско от «Виченца Виртус» (1:2) и гостевое от «Лечче» (2:4).

Все прогнозы на футбол

В родных стенах в текущем розыгрыше Серии Б «Кьево» разжился восемью победными результатами, дважды сыграл вничью и четыре раза терпел фиаско, разница мячей составляет 22:12.

«Фрозиноне»

У «Фрозиноне» на счету находится 37 зачетных пунктов, с которыми команда разместилась на десятом месте в турнирной таблице Серии Б, уступая пять пунктов зоне плей-офф.

В отрезке последних семи встреч первенства «канарейки» по два раза выигрывали и проигрывали, а также три игры завершили мировыми исходами.

В минувшем туре чемпионата «желто-синие» на своей территории потерпели фиаско от соседа по турнирке «Брешиа» (0:1), а игровым днем ранее они на выезде справились с «Козенцей» (2:1) из зоны вылета.

Вне родных стен «Фрозиноне» заработал больше очков, чем дома (22 против 15). Коллектив добился шести викторий и по четыре раза играл вничью и проигрывал, разница мячей — 17:18.

В первом круге «Фрозиноне» на своем поле обыграл «Кьево» со счетом 3:2, а в прошлом сезоне они обменялись домашними победами по 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кьево» предлагают — 2.05.

На викторию «Фрозиноне» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.13.

За всю историю очных противостояний «Кьево» всегда дома обыгрывал «Фрозиноне». Прогнозируем, что и на этот раз верх возьмут хозяева.