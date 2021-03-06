В субботу, 6 марта, «Ювентус» на своем поле примет «Лацио» в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, начнется в 22:45 по московскому времени. «Ювентус» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 49 очков.

«Старая синьора» одержала 14 побед, семь раз сыграла вничью и потерпела три поражения в национальном первенстве.

Начиная с февраля туринская команда обыграла «Рому» (2:0), «Кротоне» (3:0) и «Специю» (3:0), но уступила «Наполи» (0:1) и разошлась миром с «Вероной» (1:1).

Также подопечные Андреа Пирло успели проиграть «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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После травм у «Юве» восстанавливаются Артур, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо и Джорджо Кьеллини.

«Лацио»

«Лацио» идет седьмым в турнирной таблице итальянской Серии А с 43 набранными очками.

На счету «орлят» 13 побед, четыре ничьи и семь поражений в 24 сыгранных турах.

За последние два месяца римляне проиграли только «Интеру» (1:3) и «Болонье» (0:2), а все остальные матчи чемпионата Италии выиграли.

Также было крупное поражение от «Баварии» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также вылет из Кубка Италии от «Аталанты» (2:3).

У «Лацио» травмы залечивают Мануэль Лаццари, Луис Фелипе и Штефан Раду.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.87, победа «Лацио» — 4.20, ничья — 3.80.

Не секрет, что на своем поле «старая синьора» играет гораздо лучше, чем в гостях, в том числе это касается и обороны, которая в шести предыдущих встречах в Турине позволила соперникам забить всего два мяча.

Вероятно, ответный поединок с «Порту» вынудит туринцев экономить силы, но это вряд ли помешает подопечным Андреа Пирло набрать три очка, тем более что «Лацио» нестабилен в матчах с серьезными оппонентами. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Еще один интересный вариант — «хозяева победят и не пропустят». Эта ставка принимается с коэффициентом 3.40.