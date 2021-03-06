ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордАПЛ. Манкунианское дерби, «Челси» принимает «Эвертон» Сердар АзмунРПЛ. «Спартак» примет «Краснодар», «Рубин» сыграет с «Зенитом» «Бостон» — «Вашингтон»НХЛ. «Бостон» разгромил «Вашингтон», «Тампа» по буллитам проиграла «Чикаго»
  • 13:30
    • ЦСКА и «Ахмат» объявили стартовые составы
  • 07:00
    • Сборная России выиграла у Франции в квалификации ЧЕ-2022 по мини-футболу
  • 00:58
    • «Валенсия» вырвала волевую победу у «Вильярреала»
  • 22:20
    • «Ак Барс» удвоил преимущество в серии с «Торпедо»
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Ювентус» у «Лацио» в Турине?

    «Ювентус» — «Лацио». Прогноз (к. 1.87) на футбол, Серия А, 6 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Лацио Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Лацио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    В субботу, 6 марта, «Ювентус» на своем поле примет «Лацио» в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, начнется в 22:45 по московскому времени. «Ювентус» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 06 Марта 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
    •

    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 49 очков.

    «Старая синьора» одержала 14 побед, семь раз сыграла вничью и потерпела три поражения в национальном первенстве.

    Начиная с февраля туринская команда обыграла «Рому» (2:0), «Кротоне» (3:0) и «Специю» (3:0), но уступила «Наполи» (0:1) и разошлась миром с «Вероной» (1:1).

    Также подопечные Андреа Пирло успели проиграть «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Серию А

    После травм у «Юве» восстанавливаются Артур, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо и Джорджо Кьеллини.

    «Лацио»

    «Лацио» идет седьмым в турнирной таблице итальянской Серии А с 43 набранными очками.

    На счету «орлят» 13 побед, четыре ничьи и семь поражений в 24 сыгранных турах.

  • Еще прогноз
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.09)

    • За последние два месяца римляне проиграли только «Интеру» (1:3) и «Болонье» (0:2), а все остальные матчи чемпионата Италии выиграли.

    Также было крупное поражение от «Баварии» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также вылет из Кубка Италии от «Аталанты» (2:3).

  • Фернандешу нужен отдых. И у «МЮ» есть шанс его предоставить
  • «МЮ» не смог обыграть «Кристал Пэлас», а португалец выглядел не лучшим образом
  • 04/03/2021

    • У «Лацио» травмы залечивают Мануэль Лаццари, Луис Фелипе и Штефан Раду.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.87, победа «Лацио» — 4.20, ничья — 3.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Не секрет, что на своем поле «старая синьора» играет гораздо лучше, чем в гостях, в том числе это касается и обороны, которая в шести предыдущих встречах в Турине позволила соперникам забить всего два мяча.

    Вероятно, ответный поединок с «Порту» вынудит туринцев экономить силы, но это вряд ли помешает подопечным Андреа Пирло набрать три очка, тем более что «Лацио» нестабилен в матчах с серьезными оппонентами. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Еще один интересный вариант — «хозяева победят и не пропустят». Эта ставка принимается с коэффициентом 3.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Алания — Иртыш
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Волгарь — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шинник — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Торпедо — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ротор — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  2.57
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Герта — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Рональд Куман
  • «Барса» возвращается в чемпионскую гонку. Куман переиграл Лопетеги, а Месси снова сиял
    • 15:23 28/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио» 06.03.2021 в 22:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.87.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры