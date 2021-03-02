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    «Синие» наконец-то обыграют «Шамбли»?

    «Шамбли» — «Труа». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, чемпионат Франции, 2 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Труа
    Прогноз и ставки на «Шамбли» — «Труа»
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    Тристан Дингом
    2 марта в рамках 28-го тура второго французского дивизиона «Шамбли» на своем поле примет «Труа». Игра начнется в 22:00 по мск. «Шамбли» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 02 Марта 2021 года
    Шамбли
  • Франция. Лига 2
    •  Шамбли 22:00 Труа Труа
  • Франция. Лига 2
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.65
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    «Шамбли»

    «Шамбли» ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 24 набранными очками находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице Лиги 2, уступая 18 строке только по дополнительным показателям.

    В данный момент у «сине-черных» 5-матчевая безвыигрышная серия. Началась она с четырех поражений подряд, а в своем последнем проведенном поединке они расписали выездную мировую с «Дюнкерком» (1:1), тоже борющийся за место в этом дивизионе.

    Всего в отрезке последних восьми встреч коллектив добыл лишь одну викторию, обыграв 30 января на своем поле «Кан» (4:2). Еще в этот период было две ничьи и пять поражений.

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    На своей арене «Шамбли» в этом чемпионате заработал 14 очков из 24, победив в четырех поединках при двух мировых исходах и восьми фиаско, разница мячей — 15:22.

    «Труа»

    «Труа» — лидер текущего розыгрыша второго французского дивизиона. У клуба на счету 55 очков и отрыв от дуэта преследователей в три пункта.

    «Синие» в прошлом туре в родных стенах справились с «Аяччо» (1:0), а ранее на выезде расписали мировую с «Валансьеном» (2:2), а перед этим вышли победителями в домашней игре против «Родеза» (2:1).

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    • Отметим, что коллектив из Шампани уступил только один раз в десяти минувших встречах чемпионата. Это фиаско состоялось в начале февраля в гостях от конкурента «Клермона» (1:2).

    Вне родных стен «Труа» в текущем чемпионате разжился только 19 очками из 55 общих. У команды всего пять викторий, а также по четыре ничьи и поражения, разница мячей — 16:13.

    В рамках Лиги 2 «Труа» еще не обыгрывал «Шамбли», уступив в прошлом сезоне 0:4 дома и сыграв 2:2 в этом на выезде.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Труа» — 1.67, победа «Шамбли» — 5.40, ничья — 3.90.

    Прогнозируем, что с третьей попытки «Труа» наконец-то обыграет «Шамбли» в рамках Лиги 2. Наша ставка на эту игру — П2.

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