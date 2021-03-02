2 марта в рамках 28-го тура второго французского дивизиона «Шамбли» на своем поле примет «Труа». Игра начнется в 22:00 по мск. «Шамбли» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шамбли»

«Шамбли» ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 24 набранными очками находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице Лиги 2, уступая 18 строке только по дополнительным показателям.

В данный момент у «сине-черных» 5-матчевая безвыигрышная серия. Началась она с четырех поражений подряд, а в своем последнем проведенном поединке они расписали выездную мировую с «Дюнкерком» (1:1), тоже борющийся за место в этом дивизионе.

Всего в отрезке последних восьми встреч коллектив добыл лишь одну викторию, обыграв 30 января на своем поле «Кан» (4:2). Еще в этот период было две ничьи и пять поражений.

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На своей арене «Шамбли» в этом чемпионате заработал 14 очков из 24, победив в четырех поединках при двух мировых исходах и восьми фиаско, разница мячей — 15:22.

«Труа»

«Труа» — лидер текущего розыгрыша второго французского дивизиона. У клуба на счету 55 очков и отрыв от дуэта преследователей в три пункта.

«Синие» в прошлом туре в родных стенах справились с «Аяччо» (1:0), а ранее на выезде расписали мировую с «Валансьеном» (2:2), а перед этим вышли победителями в домашней игре против «Родеза» (2:1).

Отметим, что коллектив из Шампани уступил только один раз в десяти минувших встречах чемпионата. Это фиаско состоялось в начале февраля в гостях от конкурента «Клермона» (1:2).

Вне родных стен «Труа» в текущем чемпионате разжился только 19 очками из 55 общих. У команды всего пять викторий, а также по четыре ничьи и поражения, разница мячей — 16:13.

В рамках Лиги 2 «Труа» еще не обыгрывал «Шамбли», уступив в прошлом сезоне 0:4 дома и сыграв 2:2 в этом на выезде.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Труа» — 1.67, победа «Шамбли» — 5.40, ничья — 3.90.

Прогнозируем, что с третьей попытки «Труа» наконец-то обыграет «Шамбли» в рамках Лиги 2. Наша ставка на эту игру — П2.