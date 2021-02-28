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    Разъяренные «матрасники» начнут без раскачки

    «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, Примера, 28 февраля 2021 года

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    Анхель Корреа
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 23:00 мск. «Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Февраля 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.47
  • Ставка!
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. За чемпионский титул «субмарина» не борется, а вот попасть в еврокубки команде по плечу.

    Сейчас команда занимает 6 место, имея в своем активе 37 очков. «Вильярреал» атакует не особо результативно, забив 33 мяча в 24 матчах. При этом оборона действует далеко не идеально, о чем свидетельствует показатель в виде 25 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче «Вильярреал» не смог победить. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Атлетиком» (1:1).

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    С «матрасниками» команда играет неудачно. По крайней мере, из последних пяти поединков «субмарина» может похвастать разве что тремя ничьими при двух поражениях.

    «Атлетико»

    «Атлетико» еще несколько туров назад считался едва ли не без пяти минут чемпионом Испании. Но вот ведь какая штука, «матрасники» начали терять очки.

    В минувшем туре команда Диего Симеоне дома умудрилась проиграть «Леванте» (0:2). Причем после того мадридцы еще и уступили «Челси» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

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    • И все же оборона — главная ценность команды. Пропускает «Атлетико» меньше всех в Примере (наряду с «Севильей») — 16 мячей в 23 поединках.

    Два домашних поражения кряду наверняка заставят задуматься Симеоне. С такими темпами и лидерство можно потерять…

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.48, на ничью за 3.13, а на «Вильярреал» — за 3.30

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    Хозяева еще имеют математические шансы зацепить за еврокубки.

    «Атлетико» пребывает в зоне вылета, стало быть, будет искать счастье в атаке.

    Очные встречи этих команд традиционно получаются боевыми, к тому же и тем, и другим срочно нужны очки. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.76

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