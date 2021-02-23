«Бирмингем» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 32 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 22:00 мск. «Бирмингем» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бирмингем»

«Бирмингем» в нынешнем сезоне борется за выживание в Чемпионшип. Сейчас команда занимает 21 место, имея в своем активе 31 очко.

Команда атакует не столь результативно — лишь 22 гола в 31 матче. При этом оборона «Бирмингем» также действует не лучшим образом, дав сбой уже 37 раз.

В предыдущем своем матче команда добыла важнейшую викторию. «Браммиз» на выезде минимально одолели «Шеффилд Уэнсдей», чем обеспечили себе подъем из опасной зоны.

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Поединки против «Норвича» для команды проходят откровенно неудачно. Из пяти последних поединков команда проиграла четыре раза при одной ничьей.

«Норвич»

«Норвич» в минувшем туре Чемпионшип добыл очередную победу. Дома минимально был обыгран «Ротерхэм».

Сейчас команда занимает заслуженное 1 место в турнирной таблице с 64 очками в активе. Правда, атака у «Норвича» — явно проблемное звено, ведь в 31 матче забито всего 42 мяча. Маловато, как для кандидата на повышение в АПЛ.

Несмотря на лидерство, «канарейки» пока и близко не обеспечили себе место в АПЛ. Вся борьба, по сути, только начинается, но преимущество над конкурентами команда имеет.

Учитывая турнирное положение и отличную статистику в матчах с бирмингемцами, гости будут стремиться укрепить лидерство. Вероятно, с этим у них сложится.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 1.73, на ничью за 3.75, а на «Бирмингем» — за 4.80

«Бирмингем» неудачно играет с «канарейками», к тому же маловато забивает.

«Норвич» будет максимально настроен укрепить лидерство, и наверняка пойдет в атаку с первых минут.

Гости лидируют в Чемпионшип, и, стало быть, едут в гости к одному из аутсайдеров исключительно за победой. Наши прогноз и ставка — Победа «Норвича» с коэффициентом 1.73