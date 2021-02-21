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    Визит андалузцев на Балеары вновь будет неудачным?

    «Мальорка» — «Альмерия». Прогноз и ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Испании, 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Альмерия»
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    Футболист «Мальорки»
    В воскресенье, 21 февраля, «Мальорка» на своем поле сыграет с «Альмерией» в 26-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 18:00 по мск. «Мальорка» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 21 Февраля 2021 года
    Мальорка
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    •  Мальорка 18:00 Альмерия Альмерия
  • Испания. Сегунда
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    «Мальорка»

    «Мальорка» с 51 набранным баллом возглавляет турнирную таблицу Сегунды, оторвавшись от дуэта преследователей всего лишь на два очка.

    В прошлом туре первенства островитяне принимала у себя дома идущий вторым «Эспаньол» и потерпела поражение со счетом 1:2. Перед этим они одержали три виктории подряд.

    В этот удачный период «киноварные» на выезде смогли одолеть «Альбасете» (1:0) и «Райо Вальекано» (3:1), а также на своей территории «Жирону» (1:0). Перед этим у них была 4-матчевая безвыигрышная серия, где было три фиаско.

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    «Мальорка» в текущем розыгрыше Сегунды дома играет хуже, чем на выезде, набрав 23 пункта из 51 общих. Так она добыла семь викторий, два раза сыграла вничью и четырежды терпела неудачи, разница мячей — 20:9.

    «Альмерия»

    «Альмерия» с 49 очками делит с «Эспаньолом» вторую строку в турнирной таблице Сегунды, уступая своему предстоящему противнику два балла, а ближайшего преследователя опережает на три пункта.

    Несколько дней назад андалузцы в перенесенном матче проиграли на выезде «Леганесу» со счетом 1:2. Этой неудачей они прервали свою беспроигрышную серию из пяти матчей, три из которых они выиграла.

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    • Сам проигрыш стал для «красно-белых» вторым за десять последних поединков. А туром ранее они смогли одолеть на своей арене «Лас-Пальмас» со счетом 3:1, а перед этим сыграли на выезде вничью с «Фуэнлабрадой» (1:1).

    На выезде «Альмерия» набрала 22 очка из 49, выиграв в текущем первенстве семь раз при одной ничьей и четырех фиаско, разница забитых и пропущенных — 15:12.

    В первом круге «Мальорка» выиграла в гостях у «Альмерии» со счетом 1:0. Отметим, что дома островитяне обыгрывали андалузский клуб в каждом из шести предыдущих матчей первенства.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Альмерии» дают — 4.36, ничья оценена — в 2.88.

    Прогнозируем, что андалузцы снова неудачно съездят на Балеарские острова, проиграв в очередной раз. Наша ставка на эту игру — победа «Мальорки».

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