В воскресенье, 21 февраля, «Мальорка» на своем поле сыграет с «Альмерией» в 26-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 18:00 по мск. «Мальорка» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» с 51 набранным баллом возглавляет турнирную таблицу Сегунды, оторвавшись от дуэта преследователей всего лишь на два очка.

В прошлом туре первенства островитяне принимала у себя дома идущий вторым «Эспаньол» и потерпела поражение со счетом 1:2. Перед этим они одержали три виктории подряд.

В этот удачный период «киноварные» на выезде смогли одолеть «Альбасете» (1:0) и «Райо Вальекано» (3:1), а также на своей территории «Жирону» (1:0). Перед этим у них была 4-матчевая безвыигрышная серия, где было три фиаско.

Все прогнозы на футбол

«Мальорка» в текущем розыгрыше Сегунды дома играет хуже, чем на выезде, набрав 23 пункта из 51 общих. Так она добыла семь викторий, два раза сыграла вничью и четырежды терпела неудачи, разница мячей — 20:9.

«Альмерия»

«Альмерия» с 49 очками делит с «Эспаньолом» вторую строку в турнирной таблице Сегунды, уступая своему предстоящему противнику два балла, а ближайшего преследователя опережает на три пункта.

Несколько дней назад андалузцы в перенесенном матче проиграли на выезде «Леганесу» со счетом 1:2. Этой неудачей они прервали свою беспроигрышную серию из пяти матчей, три из которых они выиграла.

Сам проигрыш стал для «красно-белых» вторым за десять последних поединков. А туром ранее они смогли одолеть на своей арене «Лас-Пальмас» со счетом 3:1, а перед этим сыграли на выезде вничью с «Фуэнлабрадой» (1:1).

На выезде «Альмерия» набрала 22 очка из 49, выиграв в текущем первенстве семь раз при одной ничьей и четырех фиаско, разница забитых и пропущенных — 15:12.

В первом круге «Мальорка» выиграла в гостях у «Альмерии» со счетом 1:0. Отметим, что дома островитяне обыгрывали андалузский клуб в каждом из шести предыдущих матчей первенства.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 2.15.

На викторию «Альмерии» дают — 4.36, ничья оценена — в 2.88.

Прогнозируем, что андалузцы снова неудачно съездят на Балеарские острова, проиграв в очередной раз. Наша ставка на эту игру — победа «Мальорки».