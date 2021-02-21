«Арсенал» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 февраля в Лондоне, начало — в 19:30 мск. «Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» по-прежнему находится в середине турнирной таблицы. После 24-х туров «канониры» занимают десятое место.

В прошлом туре «Арсенал» уверенно выиграл на своем поле у «Лидса» — 4:2. И за последние несколько месяцев это уже пятый случай, когда команда Микеля Артеты забивал в одном матче больше двух мячей.

Ранее «Арсенал» показал эффективную игру в атаке в матчах с «Челси» (3:1), «Вест Бромвичем» (4:0), «Ньюкаслом» (3:0) и «Саутгемптоном» (3:1).

Календарь и таблица АПЛ

При этом в десяти последних турах «Арсенал» лишь двух случаях пропускал больше одного мяча. После очень невыразительного осеннего отрезка сейчас игра лондонской команда выглядит довольно сбалансированно.

«Манчестер Сити»

Тем временем «Манчестер Сити» несколько дней назад одержал 17-ю победу кряду. Ближайших преследователей в турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы опережает уже на десять очков. Судьба чемпионского титула в АПЛ практически решена.

«Ман Сити» ранее в этом месяце выиграл в рамках чемпионата у «Бернли», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Эвертона». Общий счет — 12:2.

У «Сити» на данный момент лучшая оборона в лиге — всего лишь 15 пропущенных мячей в 24-х турах. В последних десяти матчах в АПЛ «горожане» позволили соперникам забить только три гола.

«Манчестер Сити» забил 18 мячей в шести предыдущих гостевых матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на общий тотал матча больше 2,5 за 1.81. Несмотря на то, что обе команды в последнее время показывали результативный футбол, большой уверенности в том, что и в ближайшей игре будет не менее трех забитых мячей, действительно нет.

Как это часто бывает, «Сити» может забить пару мячей, а потом просто сконцентрироваться на сохранении результата.

К тому же, «Арсенал» в девяти последних матчах против «Сити» забил лишь четыре мяча.

Ставка - тотал матча меньше 3,0 за 1.66.

Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма меньше 1,0 за 2.21.