20 февраля на стадионе Ильичевец в Мариуполе одноименный клуб «Мариуполь» будет принимать луганскую «Зарю» в матче 15 тура украинской Премьер-лиги. Начало поединка в 15:00 мск. «Мариуполь» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мариуполь»

Если «Мариуполь» снова проиграет, то это будет уже четвертое поражение подряд и 6 по счету за сезон. На данный момент хозяева с 16 очками занимают 9 место турнирной таблице УПЛ.

Перед паузой команда проиграла «Динамо» 1:2 и «Десне» 0:2, а в первом туре после возобновления сезона было поражение от «Александрии» 0:1.

Неважно мариупольцы провели и межсезонную подготовку. Они проиграли «Словану» 1:3, сыграли вничью с «Ракувом» 2:2 и «Пролетером» 1:1.

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«Мариуполь» провел дома только два матча в этом сезоне и все два проиграл.

«Заря»

«Заря» борется за еврокубки. Она идет на 4 месте с 23 очками. В этом матче команда может продлить свою победную серию, которая насчитывает 4 поединка.

«Заря» победила «Десну» 2:1, «Александрию» 2:0, «Минай» 3:0 и «Днепр-1» 3:1. В контрольных матчах межсезонья клуб обыграл «Динамо» Тбилиси 2:1, а также провел ничейные встречи со «Шкендией» (1:1) и «Войводиной» (2:2).

В 6 выездных матчах сезона «Заря» выиграла 3 раза и сыграла дважды вничью, пропустив при этом всего 5 голов.

Луганский коллектив пропускает уже шесть матчей с учетом межсезонья.

Прогноз и ставка

«Заря» — фаворит с коэффициентом 1.70. Победа «Мариуполя» дается с коэффициентом 5.10. На ничью предлагают 3.75.

«Мариуполь» плохо провел межсезонную подготовку и проиграл четыре последних матча в чемпионате. «Заря» выглядит намного сильнее своего соперника. В этом сезоне она играла в групповой стадии Лиги Европы и сейчас борется за еврокубки.

Считаем, что луганчане возьмут реванш за сентябрьское поражение со счетом 0:1. Ставим на победу «Зари».