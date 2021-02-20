ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаОдин Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря Роналду провел невыразительный матч«Ювентус» и Роналду провели самый убогий матч в сезоне Юрий ГазинскийЛЕ. «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо», «МЮ» разгромил «Сосьедад»
  • 22:48
    • «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы
  • 00:53
    • «Арсенал» обменялся голами с «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
  • 23:33
    • «Тамбов» может сняться с чемпионата 19 февраля
  • 22:48
    • Гол и пас Бейла помогли «Тотенхэму» обыграть «Вольфсберг» в Лиге Европы
  • 00:57
    • «Наполи» проиграл «Гранаде» в Лиге Европы
  • 00:53
    • «Аякс» вырвал волевую победу у «Лилля» в Лиге Европы
  • 00:53
    • «Шахтер» обыграл «Маккаби» в Тель-Авиве
    Все новости спорта

    «Заря» возьмет реванш у «Мариуполя»

    «Мариуполь» — «Заря». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч УПЛ 20 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Мариуполь Прогнозы на Заря
    Прогноз и ставки на «Мариуполь» — «Заря»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Скрипник
    20 февраля на стадионе Ильичевец в Мариуполе одноименный клуб «Мариуполь» будет принимать луганскую «Зарю» в матче 15 тура украинской Премьер-лиги. Начало поединка в 15:00 мск. «Мариуполь» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мариуполь»

    Если «Мариуполь» снова проиграет, то это будет уже четвертое поражение подряд и 6 по счету за сезон. На данный момент хозяева с 16 очками занимают 9 место турнирной таблице УПЛ.

    Перед паузой команда проиграла «Динамо» 1:2 и «Десне» 0:2, а в первом туре после возобновления сезона было поражение от «Александрии» 0:1.

    Неважно мариупольцы провели и межсезонную подготовку. Они проиграли «Словану» 1:3, сыграли вничью с «Ракувом» 2:2 и «Пролетером» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    «Мариуполь» провел дома только два матча в этом сезоне и все два проиграл.

    «Заря»

    «Заря» борется за еврокубки. Она идет на 4 месте с 23 очками. В этом матче команда может продлить свою победную серию, которая насчитывает 4 поединка.

    «Заря» победила «Десну» 2:1, «Александрию» 2:0, «Минай» 3:0 и «Днепр-1» 3:1. В контрольных матчах межсезонья клуб обыграл «Динамо» Тбилиси 2:1, а также провел ничейные встречи со «Шкендией» (1:1) и «Войводиной» (2:2).

  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
  • Где продолжит карьеру скандальный форвард, переберется ли итальянский голкипер в Париж, кем «Милан» заменит Ибру и другие трансферные новости последних дней
  • 15/02/2021

    • В 6 выездных матчах сезона «Заря» выиграла 3 раза и сыграла дважды вничью, пропустив при этом всего 5 голов.

    Луганский коллектив пропускает уже шесть матчей с учетом межсезонья.

    Прогноз и ставка

    «Заря» — фаворит с коэффициентом 1.70. Победа «Мариуполя» дается с коэффициентом 5.10. На ничью предлагают 3.75.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    «Мариуполь» плохо провел межсезонную подготовку и проиграл четыре последних матча в чемпионате. «Заря» выглядит намного сильнее своего соперника. В этом сезоне она играла в групповой стадии Лиги Европы и сейчас борется за еврокубки.

    Считаем, что луганчане возьмут реванш за сентябрьское поражение со счетом 0:1. Ставим на победу «Зари».

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Аризона — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сакраменто — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сумгаит — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фиорентина — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арминия — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Уотфорд — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кальяри — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Диего Коста
  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
    • 20:00 15/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Мариуполь» — «Заря» 20.02.2021 в 15:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.70.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры