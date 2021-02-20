ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаОдин Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря «Вашингтон» обыграл на своем льду «Баффало»НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Баффало», Овечкин снова не забил, «Питтсбург» разгромил «Айлендерс» Роналду провел невыразительный матч«Ювентус» и Роналду провели самый убогий матч в сезоне
  • 09:46
    • «Бруклин» выиграл у «Лейкерс», Леброн Джеймс набрал 35-тысячное очко в карьере, «Милуоки» уступил «Торонто»
  • 09:23
    • Касаткина выиграла турнир в Мельбурне
  • 11:05
    • Овечкин — в сотне лучших ассистентов в истории НХЛ
  • 00:53
    • «Арсенал» обменялся голами с «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
  • 22:48
    • «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Зацепится ли «Шеффилд Юнайтед» за шанс избежать вылета?

    «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, чемпионат Англии, 20 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Фулхэм Прогнозы на Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фулхэм» идет на 18-м месте
    В субботу, 20 февраля, в матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» на своем поле сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Февраля 2021 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 23:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.23
  • X
  • 3.23
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» в позапрошлом матче одержал выездную викторию, переиграв в Ливерпуле «Эвертон» со счетом 2:0, т.с. прервав свою 12-матчевую безвыигрышную серию в рамках АПЛ.

    В этот неудачный период «дачники» восемь раз делили очки с оппонентами и четыре раза были повержены. Отметим, что в этом отрезке они в семи случаях не смогли забить ни одного гола.

    Посреди недели лондонцы провели отложенный поединок 17-го тура АПЛ. На своем поле им не удалось обыграть «Бернли» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    В турнирной таблице Премьер-лиги клуб сейчас находится в зоне вылета, на 18 месте. У него на счету 19 набранных очков и отставание от спасительной 17 строки составляет шесть пунктов.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в позапрошлом туре не смог поживиться очками. В домашней встрече с «Челси» команда дала бой сильному сопернику, но все же, уступила (1:2).

    В минувшем поединке Премьер-лиги коллектив потерпел поражение от «Вест Хэма», который учинил сопернику разгром со счетом 3:0.

  • Тимо и Кепа на пути к возрождению. «Челси» демонстрирует признаки прогресса
  • Лондонская команда в 24-м туре АПЛ обыграла «Ньюкасл»
  • 16/02/2021

    • Сейчас «клинки» пребывают на 20 месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. Очевидно, в борьбе за выживание потеряно если не все, то многое.

    Тем не менее, стоит признать, что «Юнайтед» находится в неплохой, как для явного аутсайдера форме: в 10 матчах он выиграл шесть матчей при четырех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Сумгаит — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фиорентина — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арминия — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Уотфорд — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кальяри — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.90
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боавишта — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Детройт — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Диего Коста
  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
    • 20:00 15/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед» 20.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.30.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры