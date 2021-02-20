«Фулхэм»
«Фулхэм» в позапрошлом матче одержал выездную викторию, переиграв в Ливерпуле «Эвертон» со счетом 2:0, т.с. прервав свою 12-матчевую безвыигрышную серию в рамках АПЛ.
В этот неудачный период «дачники» восемь раз делили очки с оппонентами и четыре раза были повержены. Отметим, что в этом отрезке они в семи случаях не смогли забить ни одного гола.
Посреди недели лондонцы провели отложенный поединок 17-го тура АПЛ. На своем поле им не удалось обыграть «Бернли» (1:1).
В турнирной таблице Премьер-лиги клуб сейчас находится в зоне вылета, на 18 месте. У него на счету 19 набранных очков и отставание от спасительной 17 строки составляет шесть пунктов.
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» в позапрошлом туре не смог поживиться очками. В домашней встрече с «Челси» команда дала бой сильному сопернику, но все же, уступила (1:2).
В минувшем поединке Премьер-лиги коллектив потерпел поражение от «Вест Хэма», который учинил сопернику разгром со счетом 3:0.
Сейчас «клинки» пребывают на 20 месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. Очевидно, в борьбе за выживание потеряно если не все, то многое.
Тем не менее, стоит признать, что «Юнайтед» находится в неплохой, как для явного аутсайдера форме: в 10 матчах он выиграл шесть матчей при четырех поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,30.