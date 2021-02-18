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    «Наполи» победит на классе?

    «Гранада» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.10) Лигу Европы по футболу 18 февраля 2021 года

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    Дженнаро Гаттузо
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 23:00 мск. «Гранада» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
  • 2
  • 2.23
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    «Гранада»

    «Гранада» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Причем сейчас команда занимает 8 место в турнирной таблице Примеры.

    В последнем своем матче «Гранада» очков не получила. Дома команда дала бой лидеру Примеры «Атлетико», но в итоге уступила со счетом 1:2.

    «Гранада» в последних матчах не впечатляет. И если игра команды смотрится довольно цельно, то с результатами получается хуже. Последний успех зафиксирован еще три недели назад в кубковом матче с «Навалькарнеро» (0:6).

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    «Гранада» вполне способна оказать сопротивление одному из фаворитов Лиги Европы. Как минимум, на родной арене команда может побороться за положительный для себя результат.

    «Наполи»

    «Наполи» в минувшем туре Серии А добыл важнейшую викторию. Команда Дженнаро Гаттузо переиграла действующего чемпиона Италии «Ювентус» (1:0).

    Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице с 40 очками в активе. Главной же ценностью неаполитанцев является надежная оборона, пропускающая в среднем один гол за матч (21 мяч в 21 встрече).

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    • Нынешний сезон для неаполитанцев складывается сложно. Борьба за Скудетто команде Гаттузо уже вряд ли светит, но оказаться в тройке лучших ей по плечу.

    В Лиге Европы «Наполи» вполне может замахнуться на трофей. Тем более, испанский барьер в виде «Гранады» отнюдь не выглядит непроходимым.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Гранаду» — за 3.40

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    «Гранада» хоть и играет дома, но имеет проблемы с обороной.

    «Наполи» на выезде играет сложно, однако класс итальянцев намного выше, чем у соперника.

    Гости сыграют на классе, которого вполне должно хватить для победы. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 2.10

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