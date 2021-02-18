«Гранада» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 23:00 мск. «Гранада» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Причем сейчас команда занимает 8 место в турнирной таблице Примеры.

В последнем своем матче «Гранада» очков не получила. Дома команда дала бой лидеру Примеры «Атлетико», но в итоге уступила со счетом 1:2.

«Гранада» в последних матчах не впечатляет. И если игра команды смотрится довольно цельно, то с результатами получается хуже. Последний успех зафиксирован еще три недели назад в кубковом матче с «Навалькарнеро» (0:6).

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«Гранада» вполне способна оказать сопротивление одному из фаворитов Лиги Европы. Как минимум, на родной арене команда может побороться за положительный для себя результат.

«Наполи»

«Наполи» в минувшем туре Серии А добыл важнейшую викторию. Команда Дженнаро Гаттузо переиграла действующего чемпиона Италии «Ювентус» (1:0).

Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице с 40 очками в активе. Главной же ценностью неаполитанцев является надежная оборона, пропускающая в среднем один гол за матч (21 мяч в 21 встрече).

Нынешний сезон для неаполитанцев складывается сложно. Борьба за Скудетто команде Гаттузо уже вряд ли светит, но оказаться в тройке лучших ей по плечу.

В Лиге Европы «Наполи» вполне может замахнуться на трофей. Тем более, испанский барьер в виде «Гранады» отнюдь не выглядит непроходимым.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Гранаду» — за 3.40

«Гранада» хоть и играет дома, но имеет проблемы с обороной.

«Наполи» на выезде играет сложно, однако класс итальянцев намного выше, чем у соперника.

Гости сыграют на классе, которого вполне должно хватить для победы. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 2.10