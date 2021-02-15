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    Продолжит ли «Челси» побеждать в своем стиле?

    «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 1.86) на чемпионат Англии по футболу 15 февраля 2021 года

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    15 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» встретится с «Ньюкаслом» в рамках матча 24 тура английской Премьер-лиги. Поединок начнется в 23:00 мск. «Челси» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Февраля 2021 года
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    «Челси»

    После трех побед подряд «Челси» поднялся по турнирной таблице и занял 5 место. В активе команды Томаса Тухеля 39 очков.

    Тухель не отступает от своего плана — максимальная практичность, минимализм и контроль мяча. За 5 матчей, в которых у руля стоял немецкий специалист, аристократы пропустили один гол и забили всего 5.

    Напомним, что в АПЛ команда сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0), обыграла «Бернли» (2:0), победила «Тоттенхэм» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1). В Кубке Англии хозяева победили «Барнсли» 1:0 и вышли в четвертьфинал.

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    У «Челси» травмирован Тьяго Силва и под вопросом Кай Хаверц.

    «Ньюкасл»

    «Сороки» с 25 очками занимают 16 место. После серии поражений они слегка улучшили результаты и в трех турах одержали две победы.

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    • «Ньюкасл» обыграл «Эвертон» 2:0 и «Саутгемптон» 3:2. Также гости отличились поражением от «Кристал Пэлас» (1:2), «Лидса» (1:2) и «Астон Виллы» (0:2).

    В этом сезоне «Ньюкасл» выиграл только 3 из 11 выездных поединков. В пяти последних выездах у «Черно-белых» была только одна победа.

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    В лазарете Хавьер Манкильо, Фабиан Шер, Джефф Хендрик и Каллам Уилсон. Под вопросом Джамаль Ласкеллес и Федерико Фернандес.

    Прогноз и ставка

    «Челси» фаворит матча за 1.25, а победу «Ньюкасла» оценивают коэффициентом 12.0. Ничья дается за 6.20.

    «Челси» не пропустил от «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма». За пять поединков под руководством Тухеля хозяева допустили только одну результативную ошибку. Поставить на сухую победу «Челси» можно с коэффициентом 1.86.

    «Челси» не забивал больше двух голов в 9 играх чемпионата Англии подряд. Поставить на ИТМ1 2.5 можно за 1.69.

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