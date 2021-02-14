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    «Львы» не допустят осечки в родных стенах?

    «Галатасарай» — «Касымпаша». Прогноз и ставка (к. 1.69) на футбол, чемпионат Турции, 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Касымпаша»
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    «Галатасарай»
    В воскресенье, 14 февраля, в 25-м туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком» примет «Касымпашу». Начало игры — в 19:00 по мск. «Галатасарай» — «Касымпаша»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 14 Февраля 2021 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 16:00 Касымпаша Касымпаша
  • Стамбул
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    «Галатасарай»

    «Галатасарай» наряду еще с «Фенербахче» и «Бешикташем» делят первые три места в турецком первенства, имея в своем активе по 48 набранных очков, оторвавшись на шесть баллов от ближайшего преследователя.

    Несколько дней тому назад стамбульский клуб проиграл дома «Аланияспор» (2:3) в Кубке страны, а в рамках чемпионата Турции они вышли победителями из своих последних пяти встреч, пропустив за этот период лишь два гола.

    Так в прошлом туре первенства «львы» смогли в дерби обыграть «Фенер» на его арене со счетом 1:0, а игровым днем ранее на своем поле разгромили действующего чемпиона «Башакшехир» — 3:0.

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    На «Тюрк Телеком» в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги «Галатасарай» семь раз победил при трех мировых результатах и одном фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 27:6.

    «Касымпаша»

    «Касымпаше» в этом сезоне предстоит вести борьбу за выживание. Сейчас коллектив идет на 14 строке, имея в своем активе 26 очков, но зона вылета находится на расстоянии четырех пунктов.

    «Апачи» за последние шесть встреч первенства смогли победить только раз, одолев в конце января дома 2:0 «Сивасспор». Еще в этот период они раз сыграли вничью — в гостях с «Ризеспор» (1:1).

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    • Четыре остальные игры в этом отрезке клуб из Стамбула проиграл с общей разницей 2:8. Так в своей минувшей встрече первенства он на своей территории был разгромлен «Хатаяспором» — 1:4.

    Вне родных стен «Касымпаша» разжилась всего двумя викториями в 11 матчах. Еще трижды играла вничью и шесть раз была повержена. Разница мячей в этих играх составляет 11:18.

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    В первом круге «Касымпаша» дома обыграла «Галатасарай» со счетом 1:0, ав прошлом сезоне дважды победили «львы» — 1:0 и 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.42.

    На викторию «Касымпаша» дают — 5.00, ничья оценена — в 7.30.

    Хозяевам ну никак нельзя дома терять очки в игре с претендентом на вылет. Прогнозируем в этой встрече викторию «Галатасарая» с форой (-1).

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    Прогноз и ставка на матч «Галатасарай» — «Касымпаша» 14.02.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.69.
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