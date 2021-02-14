В 24 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 14 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Арсенал» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» в минувшем туре уступил «Астон Вилле» (0:1) на выезде. Это поражение жестоко ударило по амбициям клуба в борьбе за попадание в еврокубки.

До этого лондонцы уступили «Вулверхэмптону» (1:2) в гостях. Еще ранее подопечные Микеля Артеты разошлись миром с «Манчестер Юнайтед» (0:0) дома.

Тем самым безвыигрышная серия клуба составляет три матча. Между тем, в этой самой борьбе еще не все потеряно, хотя уже многое.

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Ныне «Арсенал» окопался в районе экватора турнирной таблицы АПЛ. По итогам 23 поединков они занимают 11-ю позицию.

«Лидс»

«Лидс» в нынешнем сезоне обитает в середине турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 10 место.

Команда неплохо атакует — 38 голов в 22 матчах. При этом и пропускает многовато — 38 мячей.

В минувшем туре «Лидс» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» и обошел грядущего соперника. Ранее дома клуб уступил «Эвертону» (1:2).

Причем до того «Павлины» на выезде одолели мощный «Лестер» (1:3). Вместе с победой над «Ньюкаслом» (2:1) в гостях все это в целом составляет серию из трех побед в четырех играх.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.