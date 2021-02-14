«Арсенал»
«Арсенал» в минувшем туре уступил «Астон Вилле» (0:1) на выезде. Это поражение жестоко ударило по амбициям клуба в борьбе за попадание в еврокубки.
До этого лондонцы уступили «Вулверхэмптону» (1:2) в гостях. Еще ранее подопечные Микеля Артеты разошлись миром с «Манчестер Юнайтед» (0:0) дома.
Тем самым безвыигрышная серия клуба составляет три матча. Между тем, в этой самой борьбе еще не все потеряно, хотя уже многое.
Ныне «Арсенал» окопался в районе экватора турнирной таблицы АПЛ. По итогам 23 поединков они занимают 11-ю позицию.
«Лидс»
«Лидс» в нынешнем сезоне обитает в середине турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 10 место.
Команда неплохо атакует — 38 голов в 22 матчах. При этом и пропускает многовато — 38 мячей.
В минувшем туре «Лидс» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» и обошел грядущего соперника. Ранее дома клуб уступил «Эвертону» (1:2).
Причем до того «Павлины» на выезде одолели мощный «Лестер» (1:3). Вместе с победой над «Ньюкаслом» (2:1) в гостях все это в целом составляет серию из трех побед в четырех играх.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.