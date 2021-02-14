ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПо замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент «Сельта» — «Эльче»Примера. Первая победа «Сельты» в 2021 году, «Атлетико» в гостях у «Гранады» Златан ИбрагимовичВозраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
  • 00:52
    • Дубль Мины принес «Сельте» победу над «Эльче»
  • 00:29
    • «Лейпциг» одержал победу над «Аугсбургом»
  • 22:55
    • СМИ: Упамекано определился с новым клубом
    Все новости спорта

    Прервет ли «Арсенал» безвыигрышную серию?

    «Арсенал» — «Лидс». Прогноз и ставка (к. 2.30) на футбол, АПЛ, 14 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Лидс Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Лидс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал» занимает 11 место
    В 24 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 14 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Арсенал» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    «Арсенал»

    «Арсенал» в минувшем туре уступил «Астон Вилле» (0:1) на выезде. Это поражение жестоко ударило по амбициям клуба в борьбе за попадание в еврокубки.

    До этого лондонцы уступили «Вулверхэмптону» (1:2) в гостях. Еще ранее подопечные Микеля Артеты разошлись миром с «Манчестер Юнайтед» (0:0) дома.

    Тем самым безвыигрышная серия клуба составляет три матча. Между тем, в этой самой борьбе еще не все потеряно, хотя уже многое.

    Все прогнозы на АПЛ

    Ныне «Арсенал» окопался в районе экватора турнирной таблицы АПЛ. По итогам 23 поединков они занимают 11-ю позицию.

    «Лидс»

    «Лидс» в нынешнем сезоне обитает в середине турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 10 место.

    Команда неплохо атакует — 38 голов в 22 матчах. При этом и пропускает многовато — 38 мячей.

  • Старые проблемы «Арсенала» могут лишить команду Артеты еврокубков
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Астон Виллы» над «Арсеналом»
  • 07/02/2021

    • В минувшем туре «Лидс» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» и обошел грядущего соперника. Ранее дома клуб уступил «Эвертону» (1:2).

    Причем до того «Павлины» на выезде одолели мощный «Лестер» (1:3). Вместе с победой над «Ньюкаслом» (2:1) в гостях все это в целом составляет серию из трех побед в четырех играх.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Рублев — Лопес
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барти — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хачанов — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торино — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вердер — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Квинси Промес
  • Трансферный дайджест. 2-8 февраля
    • 20:51 08/02/2021     Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Лидс» 14.02.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.30.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры