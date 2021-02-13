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    Поквитается ли «Наполи» с «Юве» за поражение в Суперкубке?

    «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставка (к. 1.91) на матч чемпионата Италии по футболу 13 февраля 2021 года

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    Криштиану Роналду
    В субботу, 13 февраля, в рамках 22 тура чемпионата Италии «Наполи» будет принимать туринский «Ювентус». Встреча на арене «Сан-Паоло» начнется в 20:00 мск. «Наполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Февраля 2021 года
    Наполи
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    •  Наполи 20:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.60
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  • 2.05
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    «Наполи»

    В конце января неаполитанцы в рамках Серии А проиграли на выезде «Вероне» (1:3), а затем в четвертьфинале Кубка Италии дома одолели «Специю» (4:2).

    Январь «Наполи» закрыл домашней победой над «Пармой» (2:0) в чемпионате, а февраль начал безголевой ничьей с «Аталантой» (0:0) в первом матче полуфинала Кубка Италии.

    В последних матчах подопечные на выезде проиграли «Дженоа» (1:2) в Серии А, и в гостях уступили «Аталанте» (1:3), вылетев из Кубка Италии.

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    После 20 матчей Серии А «Наполи» с 37 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 44-21, по 9 голов забили Ирвинг Лосано и Лоренцо Инсинье, еще 6 у Маттео Политано.

    «Ювентус»

    В конце января туринцы на своем поле одолели «Болонью» (2:0) и в четвертьфинале Кубка Италии разгромил дома СПАЛ (4:0).

    Потом «Ювентус» в гостевом матче Серии А одолел «Сампдорию» (2:0), а февраль начал с выездной победы над «Интером» (2:1) в первом полуфинале Кубка Италии.

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    • В последних матчах подопечные Андреа Пирло на своем поле победили «Рому» (2:0) в Серии А, а потом сыграли дома безголевую ничью с «Интером», выйдя в финал Кубка.

    После 20 матчей «Ювентус» с 42 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 41-18, 16 голов забил Криштиану Роналду.

    Прогноз и ставки

    На победу «Наполи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.75, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Ювентуса» — 2.00.

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    Команды встречались в январе в Суперкубке Италии, где «Юве» победил 2:0. В прошлом сезоне туринцы победили дома 4:3 и проиграли в гостях 1:2, а в финале Кубка Италии проиграли по пенальти — 0:0 (2:4).

    В последних матчах «Юве» выдал победную серию, за исключением матча с «Интером», где нужно было не проиграть. Прогнозируем, что туринцы не проиграют в гостях.

    Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.75 и ТБ 2,5 за 1.91.

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