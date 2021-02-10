В среду, 10 февраля, в 1/32 финала Кубка Франции «Осер» на своем поле сыграет с «Марселем». Поединок начнется в 16:45 по мск. «Осер» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осер»

«Осер» этот сезон проводит в Лиге 2, где ведет борьбу за повышение в классе. На первые две прямые путевки коллективу будет трудно рассчитывать, но в зоне плей-офф он должен финишировать.

Бургундцы за последние 18 матчей с учетом всех турниров уступили лишь два раза. Обе эти неудачи состоялись в конце января в рамках чемпионата, где они проиграли на выезде «Клермону» (0:1) и «Труа» (1:3).

После того чемпион Франции 1996 года на своей арене обыграл 3:1 «Тулузу», а на прошедших выходных расписал мировую с «Аяччо» в гостях, сыграв 0:0.

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В текущем розыгрыше Кубка страны «Осер» уже преодолел один раунд, одолев в 1/64 финала на своем поле лидера Лиги 2 «Труа» со счетом 1:0.

«Марсель»

«Марсель», выступающий в Лиге 1, играет там неважно, находясь сейчас на девятой позиции, отставая от еврокубковой зоны на пять очков.

«Провансальцы» за последние 11 матчей с учетом всех турниров добыли лишь одну викторию, выиграв дома у «Монпелье» в рамках чемпионата 6 января со счетом 3:1.

После того «южане» только два раза сыграли вничью и уступили пять раз. Одно из фиаско случилось на прошедших выходных на своей территории от ПСЖ — 0:2.

В этом Кубке Франции «Марсель» еще не проводил игр, а в минувшем сезоне добрался до четвертьфинала, где проиграл «Лиону» (0:1) в выездном поединке.

Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2011/12. И тогда «Марсель» дома выиграл 3:0, а в Осере была ничья 2:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Марселя» — 1.90, победа «Осера» — 3.85, ничья — 3.55.

Проход: «Марселя» — 1.47; «Осера» — 2.70.

«Южане» вполне могут пожертвовать Кубком страны, ради улучшения ситуации в чемпионате. Ставим в данной игре на проход хозяев.