ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринИтальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине» «Тоттенхэм» потерпел третье поражение крядуТухель доказал правоту Моуринью «Барселона»Примера. «Реал» в гостях у «Уэски», «Бетис» примет «Барселону»
  • 00:44
    • «Фиорентина» проиграла «Интеру» в дебютном матче Кокорина
  • 00:35
    • Зидан: Даже если люди хотят, чтобы я ушел, я не собираюсь уходить
  • 19:00
    • УЕФА представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля
  • 23:56
    • «Бавария» одолела «Герту», Левандовский не забил пенальти
  • 22:18
    • ЦСКА обыграл «Сочи» на выезде
  • 22:11
    • Konami сообщила о рекордной прибыли
  • 21:58
    • «Динамо» по буллитам уступило «Торпедо»
    Все новости спорта

    Неудачники второго раунда обменяются голами?

    «Ульсан Хендай» — «Аль-Духаиль». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбол, клубный чемпионат мира, 7 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Клубный чемпионат мира
    «Ульсан Хендай» — «Аль-Духаиль»: прогноз и ставка
    «Ульсан Хендай»
    7 февраля в матче за пятое место клубного чемпионата мира по футболу корейский клуб «Ульсан Хендай» сыграет с катарским «Аль-Духаиль». Начало игры — в 18:00 по мск. «Ульсан Хендай» — «Аль-Духаиль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ульсан Хендай»

    «Ульсан Хендай» на четвертьфинальной стадии данного турнира проиграл мексиканскому клубу «Тигрес» со счетом 1:2. При этом корейцы первыми смогли отличится.

    В это соревновании «тигры» попали как победитель Азиатской лиги чемпионов, где они в финале выиграли у иранского клуба «Персеполис» — 2:1, что стало для них второй победой в данном турнире. До этого они побеждали в 2012 году.

    Тогда же корейский коллектив впервые сыграл на клубном чемпионате мира. И тогда он был также выбит представителем Мексики — «Монтеррем», которому проиграл со счетом 1:3. А в матче за пятое место уступил японскому «Санфречче Хиросима» (2:3).

    Все прогнозы на футбол

    В прошедшем чемпионате Южной Кореи «Ульсан Хендай» завоевал серебряные награды, отстав на три очка от «Чонбук Моторс», которому также уступил и в финале национального кубка — 1:1 и 1:2.

    «Аль-Духаиль»

    Катарский «Аль-Духаиль» участвует в клубном чемпионате мира, как хозяин данного турнира.

    В первом раунде «рыцари» должны были играть против «Окленд Сити» из Новой Зеландии, но соперник из-за коронавируса не прибыл и получил за это техническое поражение.

  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
  • Что будет с клубом и его главной звездой?
  • 03/02/2021

    • На предыдущей стадии коллектив потерпел минимальное фиаско от египетского «Аль-Ахли» из Каира со счетом 0:1, пропустив гол по истечении получаса игры.

    В чемпионате Катара «Аль-Духаиль» идет на второй строчке, имея в своем активе 28 очков в 15 турах, отставая от лидера «Аль-Садда» на 13 баллов.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Ульсана» — 2.65, победа «Аль-Духаиль» — 2.90, ничья — 3.00.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Проход: «Ульсана» — 1.93; «Аль-Духаиль» — 2.15.

    Прогнозируем, что встреча неудачников второго раунда пройдет с обоюдными голами. Наша ставка — обе забьют: да.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Александрова — Канепи
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вегас — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Анахайм — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Клипперс — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Габала — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Труа — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Шальке — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Майнц — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 26 января — 1 февраля
    • 20:17 01/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021     Коллектив Гвардиола закрепился на вершине АПЛ
  • «Манчестер Сити» ломает стереотипы о командах Гвардиолы
    • 02:13 31/01/2021
    «Ульсан Хендай» — «Аль-Духаиль»: прогноз и ставка на матч 07.02.2021 в 18:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.81.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры