7 февраля в матче за пятое место клубного чемпионата мира по футболу корейский клуб «Ульсан Хендай» сыграет с катарским «Аль-Духаиль». Начало игры — в 18:00 по мск. «Ульсан Хендай» — «Аль-Духаиль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ульсан Хендай»

«Ульсан Хендай» на четвертьфинальной стадии данного турнира проиграл мексиканскому клубу «Тигрес» со счетом 1:2. При этом корейцы первыми смогли отличится.

В это соревновании «тигры» попали как победитель Азиатской лиги чемпионов, где они в финале выиграли у иранского клуба «Персеполис» — 2:1, что стало для них второй победой в данном турнире. До этого они побеждали в 2012 году.

Тогда же корейский коллектив впервые сыграл на клубном чемпионате мира. И тогда он был также выбит представителем Мексики — «Монтеррем», которому проиграл со счетом 1:3. А в матче за пятое место уступил японскому «Санфречче Хиросима» (2:3).

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В прошедшем чемпионате Южной Кореи «Ульсан Хендай» завоевал серебряные награды, отстав на три очка от «Чонбук Моторс», которому также уступил и в финале национального кубка — 1:1 и 1:2.

«Аль-Духаиль»

Катарский «Аль-Духаиль» участвует в клубном чемпионате мира, как хозяин данного турнира.

В первом раунде «рыцари» должны были играть против «Окленд Сити» из Новой Зеландии, но соперник из-за коронавируса не прибыл и получил за это техническое поражение.

На предыдущей стадии коллектив потерпел минимальное фиаско от египетского «Аль-Ахли» из Каира со счетом 0:1, пропустив гол по истечении получаса игры.

В чемпионате Катара «Аль-Духаиль» идет на второй строчке, имея в своем активе 28 очков в 15 турах, отставая от лидера «Аль-Садда» на 13 баллов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Ульсана» — 2.65, победа «Аль-Духаиль» — 2.90, ничья — 3.00.

Проход: «Ульсана» — 1.93; «Аль-Духаиль» — 2.15.

Прогнозируем, что встреча неудачников второго раунда пройдет с обоюдными голами. Наша ставка — обе забьют: да.