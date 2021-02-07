7 февраля в рамках 24-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своей арене сразится с «Бордо». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. «Брест» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

«Брест» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 27 набранными очками.

На счету «пиратов» восемь побед, три ничьи и 12 поражений в 23 проведенных турах национального первенства.

Подопечные Оливье Далль’Ольо в пяти предыдущих турах проиграли «Пари Сен-Жермен» (0:3), «Ренну» (1:2), «Реймсу» (0:1), «Метцу» (2:4) и сыграли вничью со «Страсбургом» (2:2).

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Именно пять поединков составляет безвыигрышная серия клуба, который только в прошлом туре прервал серию из поражений в четыре матча.

«Бордо»

Жирондинцы все никак не вернутся в ранг мощнейших команд Франции. Середняк Лиги 1 — ни дать, ни взять.

Вот и минувший тур у «Бордо» не получился. Поражение на своем поле от лидера «Лилля» (0:3) показало, как сильно клуб уступает ведущим коллективам страны.

Подтверждением этому также стало поражением от другого претендента на чемпионство «Лиона» со счетом 1:2 в гостях.

В общем, «Бордо» занимает 10 место, хотя вполне может претендовать на попадание в пятерку сильнейших. В активе у жирондинцев 32 очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,80, ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Бордо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,50.