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    Вернется ли «Бордо» на победный путь?

    «Брест» — «Бордо». Прогноз и ставка (к. 3.50) на футбол, чемпионат Франции, 7 февраля 2021 года

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    «Брест» — «Бордо»: прогноз и ставка
    «Бордо» проиграл два предыдущих матча
    7 февраля в рамках 24-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своей арене сразится с «Бордо». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. «Брест» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Февраля 2021 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 15:00 Бордо Бордо
  • Бордо
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Брест»

    «Брест» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 27 набранными очками.

    На счету «пиратов» восемь побед, три ничьи и 12 поражений в 23 проведенных турах национального первенства.

    Подопечные Оливье Далль’Ольо в пяти предыдущих турах проиграли «Пари Сен-Жермен» (0:3), «Ренну» (1:2), «Реймсу» (0:1), «Метцу» (2:4) и сыграли вничью со «Страсбургом» (2:2).

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    Именно пять поединков составляет безвыигрышная серия клуба, который только в прошлом туре прервал серию из поражений в четыре матча.

    «Бордо»

    Жирондинцы все никак не вернутся в ранг мощнейших команд Франции. Середняк Лиги 1 — ни дать, ни взять.

    Вот и минувший тур у «Бордо» не получился. Поражение на своем поле от лидера «Лилля» (0:3) показало, как сильно клуб уступает ведущим коллективам страны.

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    • Подтверждением этому также стало поражением от другого претендента на чемпионство «Лиона» со счетом 1:2 в гостях.

    В общем, «Бордо» занимает 10 место, хотя вполне может претендовать на попадание в пятерку сильнейших. В активе у жирондинцев 32 очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Бордо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,50.

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