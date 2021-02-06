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    «Железные» продолжат скатываться по турнирке?

    «Майнц» — «Унион». Прогноз и ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Германии, 6 февраля 2021 года

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    «Майнц» — «Унион»: прогноз и ставка
    Мусса Ниакате
    6 февраля в рамках 20-го тура первой Бундеслиги «Майнц» на «Опель Арене» сыграет с берлинским «Унионом». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск. «Майнц» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Февраля 2021 года
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    «Майнц»

    «Майнц» находится в зоне вылета, на 17 месте. У команды на счету всего десть баллов и даже отставание от зоны переходных матчей составляет семь пунктов.

    «Карнавальщики» за последние 11 встреч первенства одержали всего лишь одну викторию, когда тур тому назад они в родных стенах сенсационно одолели второй «Лейпциг» со счетом 3:2.

    Еще в этот период коллектив три раза сыграл вничью и семь раз был повержен. В своей последней проведенной игре он в гостях потерпел фиаско от «Штутгарта» со счетом 0:2.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Десять домашних матчей текущего розыгрыша Бундеслиги принесли «Майнцу» одну победу, два мировых исхода и семь поражений, разница забитых и пропущенных составляет 9:19.

    «Унион»

    «Унион» ведет борьбу за попадание в еврокубки. Сейчас коллектив идет на восьмом месте, имея в своем активе 29 очков и отстает от шестой строки всего на три пункта.

    После того, как 15 января берлинцы на своей арене одолели «Байер» со счетом 1:0, затем они выиграть не могут на протяжении трех игр, дважды уступив при одном ничейном результате.

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    • Сперва в этой серии «железные» потерпели выездные фиаско от «Лейпцига» (0:1) и «Аугсбурга» (1:2), а накануне поделили очки в родных стенах с гладбахской «Боруссией», сыграв 1:1.

    Пока на выезде в этом чемпионате «Унион» соблюдает полный паритет, выиграв три встречи при трех ничьих и поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 13:12.

    В первом круге «Унион» в родных стенах разгромил «Майнц» (4:0), а в прошлом сезоне берлинцы набрали в поединках с «карнавальщиками» четыре очка, победив на выезде 3:2 и сыграв дома вничью 1:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Униона» предлагают — 2.63.

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    На викторию «Майнца» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.40.

    Похоже, что берлинцы не выдержали длительной турнирной дистанции и начали скатываться по турнирной таблице. Этой ситуаций должен воспользоваться «Майнц», которому позарез нужны очки. Ставим в этом матче на викторию хозяев с 0 форой.

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