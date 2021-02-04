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    «Бетис» — «Атлетик». Прогноз и ставка (к. 1.93) на футбол, Кубок Испании, 4 февраля 2021 года

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    «Бетис» — «Атлетик»: прогноз и ставка
    Набиль Фекир
    4 февраля в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в 1/4 финала Кубка Испании. Поединок начнется в 23:00 по мск. «Бетис» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 04 Февраля 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.20
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    «Бетис»

    «Бетис» в текущем розыгрыше Кубка Короля преодолел уже три раунда. На первых двух этапах он обыграл на выезде с разницей в два мяча коллективы из низших дивизионов.

    На предыдущей стадии клуб из Севильи дома справился с«Реал Сосьедад», одолев команду из Сан-Себастьяна только по итогам экстра-тайма, выиграв со счетом 3:1.

    В турнирной таблице Примеры «зелено-белые» после 21 тура имеют в соей копилке 30 очков и идут на седьмой позиции, отставая лишь на два балла от еврокубковой шестой строки.

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    На данный момент у «Бетиса» 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где шесть были выигрышными. Так в последнем сыгранном поединке он в родных стенах переиграл «Осасуну» (1:0) в рамках Ла Лиги.

    «Атлетик»

    «Атлетик» в этом розыгрыше Кубка Испании преодолел только два этапа, пооочердено одолев на них в гостевых поединках по 2:1 низшелиговые «Ибицу» и «Алькойано».

    В турнирной таблице Примере команда из Бильбао идет на 11 позиции, отставая от предстоящего соперника на шесть очков, а опасную зону опережает лишь на пять пунктов.

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    • В своем последнем проведенном поединке баски в рамках первенства в гостях уступили «Барселоне» со счетом 1:2, а до этого выиграли пять встреч подряд. Перед фиаско от каталонцев, они на своей территории разгромили «Хетафе» — 5:1.

    В первом круге примеры «Атлетик» дома разгромил «Бетис» со счетом 4:0, а в прошлом чемпионате они обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бетиса» — 2.62, победа «Атлетика» — 2.90, ничья — 3.46.

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    Проход: «Бетиса» — 1.93; «Атлетика» — 2.15.

    Силы предстоящих соперников примерно равны, но в пользу «Бетиса» говорит фактор родных стен. Так что в данном противостоянии поставим на проход хозяев.

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