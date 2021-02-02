«Рот-Вайсс Эссен»
На пути в 1/8 финала Кубка Германии «Рот-Вайсс Эссен» прошел две стадии. В первом для себя раунде клуб прошел представителя элиты «Арминию» Билефельд (1:0).
В 1/16 финала турнира команда обыграла еще недавно выступавшую в первой Бундеслиге «Фортуну» Дюссельдорф, выиграв со счетом 3:2.
Стоит отметить, что коллектив выступает в четвертом по рангу дивизионе страны — Региональ-лиге. По итогам 22 туров он занимает второе место в первенстве с отставанием в два очка.
Примечательно, что «Рот-Вайсс Эссен» не знает поражений в официальных поединках целый год — с февраля 2020 года. В целом, он не проигрывает 33 поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи.
«Байер»
«Байер» также прошел две стадии Кубка Германии. Сперва финалист турнира прошлого сезона разбил «Айнтрахт» Нордерштедт (7:0), а затем — «Айнтрахт» Франкфурт (4:1).
В Бундеслиге коллектив находится на пятой строчке. Первый месяц 2021-го «Фармацевты» провалили, где в шести предыдущих турах потерпели четыре поражения.
Все началось с неудачного матча против франкфуртского «Айнтрахта» (1:2), после чего была домашняя ничья с «Вердером» (1:1). В четырех предыдущих матчах «Байер» набрал лишь три очка.
Сперва была победа над дортмундской «Боруссией» (2:1). Но при этом леверкузенская команда уступила «Унион Берлину» (0:1), «Вольфсбургу» (0:1) и «РБ Лейпциг» (0:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,17.
Успех хозяев поля оценивается в 17,00, тогда как ничья в основное время — 7,00.
Наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет, и в матче будет меньше 2,5 голов за 4,33.