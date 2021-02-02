В матче 1/8 финала Кубка Германии «Байер» на выезде сыграет с командой «Рот-Вайсс Эссена». Игра состоится в городе Эссен на «Эссен» 2 февраля. Начало в 20:30 мск. «Рот-Вайсс Эссен» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рот-Вайсс Эссен»

На пути в 1/8 финала Кубка Германии «Рот-Вайсс Эссен» прошел две стадии. В первом для себя раунде клуб прошел представителя элиты «Арминию» Билефельд (1:0).

В 1/16 финала турнира команда обыграла еще недавно выступавшую в первой Бундеслиге «Фортуну» Дюссельдорф, выиграв со счетом 3:2.

Стоит отметить, что коллектив выступает в четвертом по рангу дивизионе страны — Региональ-лиге. По итогам 22 туров он занимает второе место в первенстве с отставанием в два очка.

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Примечательно, что «Рот-Вайсс Эссен» не знает поражений в официальных поединках целый год — с февраля 2020 года. В целом, он не проигрывает 33 поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

«Байер»

«Байер» также прошел две стадии Кубка Германии. Сперва финалист турнира прошлого сезона разбил «Айнтрахт» Нордерштедт (7:0), а затем — «Айнтрахт» Франкфурт (4:1).

В Бундеслиге коллектив находится на пятой строчке. Первый месяц 2021-го «Фармацевты» провалили, где в шести предыдущих турах потерпели четыре поражения.

Все началось с неудачного матча против франкфуртского «Айнтрахта» (1:2), после чего была домашняя ничья с «Вердером» (1:1). В четырех предыдущих матчах «Байер» набрал лишь три очка.

Сперва была победа над дортмундской «Боруссией» (2:1). Но при этом леверкузенская команда уступила «Унион Берлину» (0:1), «Вольфсбургу» (0:1) и «РБ Лейпциг» (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,17.

Успех хозяев поля оценивается в 17,00, тогда как ничья в основное время — 7,00.

Наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет, и в матче будет меньше 2,5 голов за 4,33.