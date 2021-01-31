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    Команда Миранчука снова выиграет у «Лацио»?

    «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставка (к. 1.83) на чемпионат Италии по футболу 31 января 2021 года

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    «Аталанта» — «Лацио»: прогноз и ставка
    Алексей Миранчук
    «Аталанта» встретится на своем поле с «Лацио» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 января в Бергамо, начало — в 17:00 мск. «Аталанта» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Января 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 17:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.25
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    «Аталанта» на этой неделе наконец-то избавилась от Алехандро Гомеса, продав буйного аргентинца «Севилье». В январе стало окончательно ясно, что механизм Джанпьеро Гасперини отлично работает и без Гомеса.

    После 19-ти туров «Аталанта» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии пятое место. От «Милана», который по-прежнему находится на первой строчке, отставание составляет семь очков.

    И как раз в прошлом туре «Аталанта» нокаутировала «Милан» на его же поле — яркая победа со счетом 3:0. Команда Гасперини пусть и не явный, но все же претендент на Скудетто.

    Календарь и таблица Серии А

    Беспроигрышная серия «Аталанты» в чемпионате составляет уже десять матчей — шесть побед и четыре ничьи.

    В пяти предыдущих матчах на своем поле «Аталанта» набрала 13 очков.

    «Лацио»

    Тем временем «Лацио» последний раз проигрывал в чемпионате еще в конце декабря, когда уступил на выезде «Милану».

    С тех пор римляне провели пять матчей, в которых набрали 13 очков. Победная серия «Лацио» составляет четыре матча.

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    • В январе команда Симоне Индзаги выиграла у «Фиорентины», «Пармы», «Ромы» и «Сассуоло». И здесь, безусловно, выделяется разром «Ромы» (3:0), которая уступила своему главному врагу по всем статьям.

    «Лацио» выиграл только один из четырех последних матчей на выезде.

    Прогноз

    На «Аталанту» букмекеры предлагают поставить за 1.83, на победу «Лацио» за 4.35, а на ничью — за 4.40.

    Ранее на этой неделе «Аталанта» и «Лацио» сыграли между собой в четвертьфинале Кубка Италии. Победу благодаря голу Алексея Миранчука одержала команда из Бергамо.

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    Более того, «Аталанта» выиграла три предыдущих матча против «Лацио». Вот с кем Симоне Индзаги действительно сложно в тактическом плане — Гасперини постоянно находит, как удивить «Лацио».

    Ставка — победа «Аталанты» за 1.83. Да, хозяева вполне могут продлить успешную для себя серию в этом противостоянии.

    И еще одна ставка — на индивидуальный тотал «Аталанты» больше 2,0 за 2.04.

    Ставить ли на этот раз на гол Алексея Миранчука? Скорее всего, российский футболист предстоящий матч начнет в запасе, поэтому лучше не рисковать.

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