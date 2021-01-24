ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринСделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина Александр РадуловНХЛ. «Питтсбург» выиграл у «Рейнджерс», «Вашингтон» обыграл «Баффало» «Реал»Примера. «Алавес» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Эльче»
  • 12:49
    • Влашич рассказал, уйдет ли он из ЦСКА этой зимой
  • 12:28
    • Селихов объявил о готовности покинуть «Спартак»
  • 12:17
    • Защитник «Наполи» может перейти в «Спартак»
  • 09:37
    • «Клипперс» одолели «Оклахому», «Филадельфия» победила «Селтикс»
    Все новости спорта

    «Мидлсбро» и «Блэкберн» снова проведут скромный матч?

    «Мидлсбро» — «Блэкберн». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Чемпионшипа 24 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Мидлсбро Прогнозы на Блэкберн
    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Блэкберн»
    Джордан Арчер
    В матче 26 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Мидлсбро» примет «Блэкберн» на стадионе «Риверсайд». Игра состоится 24 января в 18:00 мск. «Мидлсбро» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Января 2021 года
    Мидлсбро
  • Англия. Кубок ФА
    •  Мидлсбро 18:00 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» находится на пороге зоны плей-офф с 39 очками (7). В последних турах команда показала нестабильные результаты. Победы сменялись поражениями.

    Показатель побед у «Боро» в этом сезоне довольно высок (11). В прошлых турах команда пополнила копилку очками благодаря победам над «Уикомбом» (3:1) и «Ноттингемом» (2:1). Кроме побед были поражения от «Бирмингема» (0:1) и «Шеффилд Уэнсдей» (1:2).

    «Красные» имеют 7 поражений и 6 ничейных результатов. Команда забила 30 мячей и пропустила 20.

    Все прогнозы на футбол

    В лазарете у хозяев Грант Холл, Эшли Флетчер и Маркус Браун.

    «Блэкберн»

    У гостей в активе 33 очка, которые позволяют им располагаться лишь на 12 строчке. В нынешнем розыгрыше «Блэкберн» набрал 9 побед, 6 ничьих и 9 поражений.

    «Роверс» больше забивает и больше пропускает. У команды 39 забитых и 28 пропущенных мячей. Но вот на результатах матчей это не так отражается. К примеру, только один из пяти последних поединков с участием «Блэкберна» заканчивался с тоталом больше 2.5.

  • «Бернли» взял крепость «Энфилда». «Ливерпуль» впервые с 2017 года проиграл дома
  • Шансы «красных» защитить титул кажутся минимальными
  • Вчера

    • «Бело-голубые» победили «Бирмингем» (2:0), сыграли вничью со «Стоком» (1:1) и «Шеффилд Уэнсдей» (1:1), а также проиграли «Хаддерсфилду» (1:2).

    Корри Эванс, Деррик Уильямс, Джо Ранкин-Костелло, Эллиотт Беннет и Даниэль Айяла — игроки в списке травмированных.

    Прогноз и ставка

    Практически равные коэффициенты дают букмекеры на победу одной и другой команды — 2.48 и 3.05. Ничья оценивается коэффициентом 3.15.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Уже не первый год соперники между собой играют скромно в плане результативности. Далеко забегать не будем — в 4 играх было забито в общей сложности 4 мяча.

    Низовые матчи — не сюрприз для данных команд, особенно для «Блэкберна». Ждать много голов от данной встречи не приходится. Ставим на тотал меньше 2.5 за 1.69.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Уэска — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Майнц — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Аугсбург — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арминия — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Миллуолл — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 12-18 января
    • 20:22 18/01/2021     «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании
  • Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
    • 17:54 18/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021
    «Мидлсбро» — «Блэкберн» 23.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.69.
    • Играть Бонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры