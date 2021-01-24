«Мидлсбро» — «Блэкберн». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Чемпионшипа 24 января 2021 года

В матче 26 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Мидлсбро» примет «Блэкберн» на стадионе «Риверсайд». Игра состоится 24 января в 18:00 мск. «Мидлсбро» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» находится на пороге зоны плей-офф с 39 очками (7). В последних турах команда показала нестабильные результаты. Победы сменялись поражениями.

Показатель побед у «Боро» в этом сезоне довольно высок (11). В прошлых турах команда пополнила копилку очками благодаря победам над «Уикомбом» (3:1) и «Ноттингемом» (2:1). Кроме побед были поражения от «Бирмингема» (0:1) и «Шеффилд Уэнсдей» (1:2).

«Красные» имеют 7 поражений и 6 ничейных результатов. Команда забила 30 мячей и пропустила 20.

Все прогнозы на футбол

В лазарете у хозяев Грант Холл, Эшли Флетчер и Маркус Браун.

«Блэкберн»

У гостей в активе 33 очка, которые позволяют им располагаться лишь на 12 строчке. В нынешнем розыгрыше «Блэкберн» набрал 9 побед, 6 ничьих и 9 поражений.

«Роверс» больше забивает и больше пропускает. У команды 39 забитых и 28 пропущенных мячей. Но вот на результатах матчей это не так отражается. К примеру, только один из пяти последних поединков с участием «Блэкберна» заканчивался с тоталом больше 2.5.

«Бело-голубые» победили «Бирмингем» (2:0), сыграли вничью со «Стоком» (1:1) и «Шеффилд Уэнсдей» (1:1), а также проиграли «Хаддерсфилду» (1:2).

Корри Эванс, Деррик Уильямс, Джо Ранкин-Костелло, Эллиотт Беннет и Даниэль Айяла — игроки в списке травмированных.

Прогноз и ставка

Практически равные коэффициенты дают букмекеры на победу одной и другой команды — 2.48 и 3.05. Ничья оценивается коэффициентом 3.15.

Уже не первый год соперники между собой играют скромно в плане результативности. Далеко забегать не будем — в 4 играх было забито в общей сложности 4 мяча.

Низовые матчи — не сюрприз для данных команд, особенно для «Блэкберна». Ждать много голов от данной встречи не приходится. Ставим на тотал меньше 2.5 за 1.69.