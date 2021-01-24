ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринСделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина Фрагмент матча«Бернли» взял крепость «Энфилда». «Ливерпуль» впервые с 2017 года проиграл дома Дастин Порье — Конор МакгрегорГде и в какой конторе ставить на бой Порье — Макгрегор?
  • 01:02
    • ПСЖ разгромил «Монпелье»
  • 00:32
    • Дортмундская «Боруссия» проиграла менхенгладбахской
  • 22:52
    • Рауль — единственный кандидат на пост главного тренера «Реала»
  • 20:57
    • Правительство Японии рассматривает вариант проведения ОИ без зрителей
  • 17:16
    • Логинов — победитель индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
  • 15:06
    • Главный тренер «Реала» заразился коронавирусом
  • 19:33
    • Российские гандболисты обыграли Северную Македонию на ЧМ
    Все новости спорта

    «Лацио» и «Сассуоло» устроят голевой обмен?

    «Лацио» — «Сассуоло». Прогноз и ставка (к. 1.65) на футбол, Серия А, 24 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Лацио Прогнозы на Сассуоло Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Сассуоло»
    Луис Альберто
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 января, начало — в 20:00 мск. «Лацио» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 24 Января 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 20:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 4.75
  • Ставка!
    •

    «Лацио»

    «Лацио» в нынешнем сезоне так и не сумело включиться в чемпионскую гонку. Куда там, текущее 7 место — даже не еврокубковое.

    Правда, нынешний отрезок команде удается. 4 победы подряд дают основания на некоторый подъем, да и лидер Чиро Иммобиле пребывает в отличной форме.

    Правда, форвард забил пока только 12 мячей. А вся команда сумела 30 раз отличиться, что в среднем меньше двух голов за игру.

    Все прогнозы на Серию А

    «Сассуоло» для римлян — не самый удобный соперник. В 5 последних матчах «Лацио» выиграл только дважды при двух ничьих и одном поражении.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» в минувшем туре расписал мировую с «Пармой» (1:1). Причем отыгралась команда под самый занавес добавленного времени.

    Сейчас «Сассуоло» занимает 8 место с 30 очками в активе. В общем, есть шансы подняться в еврокубки.

  • Триумф на перспективу. «Ювентус» не убедил игрой, но одолел «Наполи»
  • Туринская команда завоевала Суперкубок Италии
  • 21/01/2021

    • «Сассуоло» не столь мощно атакует (31 гол), да и обороняется не столь надежно (27 пропущенных мячей). Но даже с такими средними показателями команда всегда опасна.

    В этом матче в составе гостей не сыграет их лидер Доменико Берарди. Он находится в лазарете, как и Мехди Берабиа и Мануэль Локателли.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.72, на ничью за 4.04, а на «Сассуоло» — за 5.05

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Хозяева в последних матчах показывают качественный футбол, и результаты это подтверждают.

    «Сассуоло» без Берарди будет крайне сложно тягаться с римлянами.

    Атака неаполитанцев должна справиться с эшелонированной обороной хозяев. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.65

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Уэска — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Майнц — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Аугсбург — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арминия — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Миллуолл — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 12-18 января
    • 20:22 18/01/2021     «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании
  • Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
    • 17:54 18/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021
    «Лацио» — «Сассуоло» 23.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.65.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры