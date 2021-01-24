«Лацио» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 января, начало — в 20:00 мск. «Лацио» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» в нынешнем сезоне так и не сумело включиться в чемпионскую гонку. Куда там, текущее 7 место — даже не еврокубковое.

Правда, нынешний отрезок команде удается. 4 победы подряд дают основания на некоторый подъем, да и лидер Чиро Иммобиле пребывает в отличной форме.

Правда, форвард забил пока только 12 мячей. А вся команда сумела 30 раз отличиться, что в среднем меньше двух голов за игру.

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«Сассуоло» для римлян — не самый удобный соперник. В 5 последних матчах «Лацио» выиграл только дважды при двух ничьих и одном поражении.

«Сассуоло»

«Сассуоло» в минувшем туре расписал мировую с «Пармой» (1:1). Причем отыгралась команда под самый занавес добавленного времени.

Сейчас «Сассуоло» занимает 8 место с 30 очками в активе. В общем, есть шансы подняться в еврокубки.

«Сассуоло» не столь мощно атакует (31 гол), да и обороняется не столь надежно (27 пропущенных мячей). Но даже с такими средними показателями команда всегда опасна.

В этом матче в составе гостей не сыграет их лидер Доменико Берарди. Он находится в лазарете, как и Мехди Берабиа и Мануэль Локателли.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.72, на ничью за 4.04, а на «Сассуоло» — за 5.05

Хозяева в последних матчах показывают качественный футбол, и результаты это подтверждают.

«Сассуоло» без Берарди будет крайне сложно тягаться с римлянами.

Атака неаполитанцев должна справиться с эшелонированной обороной хозяев. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.65