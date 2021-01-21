«Зиря» — «Габала». Прогноз и ставка (к. 2.02) на чемпионат Азербайджана по футболу 21 января 2021 года

«Зиря» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 14 тура азербайджанского первенства. Матч пройдет 21 января, начало — в 15:00 мск. «Зиря» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зиря»

«Зиря» находится на 3 месте в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. При этом команда опережает соперника на пять очков.

В общем, этот поединок для «Зири» будет иметь статус почти определяющего. Как минимум, в плане возможных перспектив в борьбе за чемпионский титул.

Правда, «Зиря» может эту самую борьбу попросту не потянуть. Вряд ли команде хватит сил и ресурсов, дабы конкурировать с «Карабахом» и «Нефтчи», которые ее опережают на четыре и три балла соответственно.

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Это подтверждает то, что в трех предыдущих турах клуб не одержал ни одной победы. После ничьих с «Нефтчи» (0:0) и «Сумгаитом» (2:2) он проиграл «Карабаху» в предыдущем туре.

«Габала»

У «Габалы» на одно очко меньше, чем четвертого в таблице «Сумгаита». При этом гости на два пункта опережают зону вылета — восьмую строчку.

На данный момент «Габала» одержала всего лишь три победы — наряду еще с двумя командами меньше всех в текущем чемпионате.

Кроме того, «Габала» — худшая по количеству пропущенных мячей вместе с «Сумгаитом» и «Кешля» — по 20.

По итогам 13 туров коллектив занимает пятое место с отставанием в пять пунктов от зоны еврокубков.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,93.

Успех гостей оценивается в 3,36, тогда как ничья — в 3,4.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,025.