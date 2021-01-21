«Корнелья» — «Барселона». Прогноз (к. 2.14) и ставки на футбол, Кубок Испании, 21 января 2021 года

«Барселона» сыграет на выезде против «Коренельи» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 21 января, начало — в 23:00 мск. «Корнелья» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Корнелья»

«Корелья» — команда из Сегунды Б, третий по силе испанский дивизион. И многие, наверное, уже успели подумать, что «Барсе» повезло — ну, такого соперника они точно пройдут.

Так в начале января думали и в «Атлетико». Но суровая команда Диего Симеоне в этом розыгрыше больше не участвует. «Атлетико» проиграл «Корнелье», и это, безусловно, супер сенсация, но в Испании такое возможно.

У лидера Ла Лиги «Корнелья» выиграла со счетом 1:0. Забили в самом начале матча — и выстояли.

Поэтому «Барселону» тоже ждут очень напряженные как минимум 90 минут. Можно не сомневаться.

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Если что, в Сегунде Б «Корналье» пока что всего лишь восьмая. Но там своя специфика, поэтому не стоит обращать внимание.

«Барселона»

Тем временем «Барселона» в минувшее воскресенье проиграла «Атлетику» в финале Суперкубка Ииспании. Решающий гол баски забили в овертайме, который превратился в настоящую бойню. Неприятный матч для «Барсы», соперник вряд ли был лучше — скорее, «Атлетику» повезло.

Еще один неприятный итог встречи с «Атлетиком» — дисквалифкация Лионеля Месси за отмашку. Против «Корнельи» аргентинец не сыграет.

Перед финалом Суперкубка Испании «Барселона» выдала серию из девяти матчей без поражений, которая включала в себя в том числе семь побед.

В предстоящем матче «Барселона», скорее всего, сыграет не основным составом.

Прогноз и ставка

На «Корнелью» в этом матче можно поставить за 13.00, ничью букмекеры предлагают за 6.55, а победу «Барселоны» — за 1.22.

Как показал матч «Корнельи» с «Атлетико», все не так уж и очевидно. В Испании, где футбол находится на космическом уровне, действительно можно ожидать чего угодно.

Поэтому будем рисковать. Вряд ли хозяева организуют вторую за сенсацию за месяц, но хлопнуть дверью они в состоянии.

Ставка — обе команды забьют за 2.14. Кэф, кстати, не такой уж и высокий.

И ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.79.