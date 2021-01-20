«Хетафе» — «Уэска». Прогноз и ставка (к. 2.50) на чемпионат Испании по футболу 20 января 2021 года

«Хетафе»
После 17-ти сыгранных матчей «Хетафе» занимает в турнирной таблице 13-е место, находясь на расстоянии четырех очков от зоны вылета. Впереди очень сложная и нервная часть сезона.
С конца октября по середину декабря у «Хетафе» была затяжная серия без побед, прервать которую удалось только за десять дней до Нового года в гостевой игре с «Кадисом».
После этого «Хетафе» выиграл только один из четырех матчей. В прошлом туре команда из пригорода Мадрида одержала гостевую победу над «Эльче».
Календарь и таблица испанской Примеры
Между тем, безвыигрышная серия «Хетафе» на своем поле составляет уже шесть матчей.
«Уэска»
Тем временем «Уэска» по-прежнему находится на самом дне турнирной таблице. Но отправлять команду обратно в Сегунду пока рано. Конкуренты ушли не так уж далеко.
Другой вопрос, что «Уэска» до сих пор одержала только одну победу. Такими темпами подняться с последнего места будет непросто.
Кроме того, пяти предыдущих турах «Уэска» потерпела четыре поражения. В каждом случае на поле была борьба до последней минуты, но результат, как говорится, на табло.
Интересный факт: в девяти гостевых матчах «Уэска» пять раз сыграла вничью.
Прогноз и ставка
На «Хетафе» можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Уэски» — за 4.55.
Будет заруба, в этом можно не сомневаться, всем нужны очки. «Хетафе» все-таки фаворит, но вряд стоит так рисковать — ставка на исход может обернуться полным провалом. Хотя бы потому, что «Уэска» часто играет вничью.
Как ни странно, но выбираем ставку — на обе забьют за сумасшедший коэффициент 2.50.
Это, кстати, намек на то, что могу сыграть 0:0. Для Испании, в принципе, это нормальная история. Но сейчас уже все начинают рисковать, иначе можно так и остаться на последнем месте, поэтому склоняемся к тому, что если и будет ничья, то результативная.
Еще один вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,0 за 1.96.