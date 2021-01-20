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    Сможет ли «Хетафе» обыграть худшую команду Ла Лиги?

    «Хетафе» — «Уэска». Прогноз и ставка (к. 2.50) на чемпионат Испании по футболу 20 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Уэска»
    Безвыигрышная серия «Хетафе» на своем поле составляет уже шесть матчей
    «Хетафе» встретится на своем поле с «Уэской» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 января, начало — в 21:00 мск. «Хетафе» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Января 2021 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 21:00 Уэска Уэска
  • Испания. Примера
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    «Хетафе»

    После 17-ти сыгранных матчей «Хетафе» занимает в турнирной таблице 13-е место, находясь на расстоянии четырех очков от зоны вылета. Впереди очень сложная и нервная часть сезона.

    С конца октября по середину декабря у «Хетафе» была затяжная серия без побед, прервать которую удалось только за десять дней до Нового года в гостевой игре с «Кадисом».

    После этого «Хетафе» выиграл только один из четырех матчей. В прошлом туре команда из пригорода Мадрида одержала гостевую победу над «Эльче».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Между тем, безвыигрышная серия «Хетафе» на своем поле составляет уже шесть матчей.

    «Уэска»

    Тем временем «Уэска» по-прежнему находится на самом дне турнирной таблице. Но отправлять команду обратно в Сегунду пока рано. Конкуренты ушли не так уж далеко.

    Другой вопрос, что «Уэска» до сих пор одержала только одну победу. Такими темпами подняться с последнего места будет непросто.

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    • Кроме того, пяти предыдущих турах «Уэска» потерпела четыре поражения. В каждом случае на поле была борьба до последней минуты, но результат, как говорится, на табло.

    Интересный факт: в девяти гостевых матчах «Уэска» пять раз сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Хетафе» можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Уэски» — за 4.55.

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    Будет заруба, в этом можно не сомневаться, всем нужны очки. «Хетафе» все-таки фаворит, но вряд стоит так рисковать — ставка на исход может обернуться полным провалом. Хотя бы потому, что «Уэска» часто играет вничью.

    Как ни странно, но выбираем ставку — на обе забьют за сумасшедший коэффициент 2.50.

    Это, кстати, намек на то, что могу сыграть 0:0. Для Испании, в принципе, это нормальная история. Но сейчас уже все начинают рисковать, иначе можно так и остаться на последнем месте, поэтому склоняемся к тому, что если и будет ничья, то результативная.

    Еще один вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,0 за 1.96.

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