«Барнсли» — «Суонси». Прогноз и ставка (к. 1.58) на матч Чемпионшипа 16 января 2021 года

«Барнсли»
Валерьен Исмаэль уже сумел оживить игру «Барнсли». С французом у руля команда вполне может побороться за зону плей-офф.
До заветной первой шестерки — отнюдь не пропасть. «Уотфорд», идущий как раз шестым, опережает «Барнсли» лишь на три очка. Совсем рядом!
Минимальное поражение от лидера «Норвича» в минувшем туре никак не повлияло на командный настрой. Более того, в Кубке Англии «Барнсли» после этого прошел «Транмир Роверс» (2:0).
С «Суонси» команда играет не так удачно, как хотелось бы: в 5 последних матчах актив «Барнсли» составляют лишь две ничьи. Может быть, Исмаэль поправит ситуацию?!
«Суонси»
«Суонси» сейчас находится среди лидеров Чемпионшип. Правда, отрыв от ближайшего конкурента за прямую путевку в АПЛ довольно скользкий — один балл.
Богатство команды — сверхнадежные тылы. «Суонси» в 23 матчах пропустили только 13 мячей в свои ворота. Правда, забили всего 27.
В Кубке Англии «Суонси» прошел «Стивенейдж», обыграв оппонента со счетом 0:2. Голы были забиты в дебюте каждого из таймов.
Последний тур в Чемпионшип тоже стал для «Суонси» весьма успешным. Дома был обыгран «Уотфорд» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.63, на ничью за 3.10, а на «Барнсли» — за 2.72
«Барнсли» при Исмаэле представляет из себя реальную силу, и в этом матче наверняка даст бой одному из лидеров дивизиона.
«Суонси» почти безгрешен в обороне, но на сей раз постарается взять максимум очков.
Гости борются за возвращение в АПЛ, и уж точно будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.58