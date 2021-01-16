«Барнсли» — «Суонси». Прогноз и ставка (к. 1.58) на матч Чемпионшипа 16 января 2021 года

«Барнсли» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 24 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 22:45 мск. «Барнсли» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

Валерьен Исмаэль уже сумел оживить игру «Барнсли». С французом у руля команда вполне может побороться за зону плей-офф.

До заветной первой шестерки — отнюдь не пропасть. «Уотфорд», идущий как раз шестым, опережает «Барнсли» лишь на три очка. Совсем рядом!

Минимальное поражение от лидера «Норвича» в минувшем туре никак не повлияло на командный настрой. Более того, в Кубке Англии «Барнсли» после этого прошел «Транмир Роверс» (2:0).

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С «Суонси» команда играет не так удачно, как хотелось бы: в 5 последних матчах актив «Барнсли» составляют лишь две ничьи. Может быть, Исмаэль поправит ситуацию?!

«Суонси»

«Суонси» сейчас находится среди лидеров Чемпионшип. Правда, отрыв от ближайшего конкурента за прямую путевку в АПЛ довольно скользкий — один балл.

Богатство команды — сверхнадежные тылы. «Суонси» в 23 матчах пропустили только 13 мячей в свои ворота. Правда, забили всего 27.

В Кубке Англии «Суонси» прошел «Стивенейдж», обыграв оппонента со счетом 0:2. Голы были забиты в дебюте каждого из таймов.

Последний тур в Чемпионшип тоже стал для «Суонси» весьма успешным. Дома был обыгран «Уотфорд» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.63, на ничью за 3.10, а на «Барнсли» — за 2.72

«Барнсли» при Исмаэле представляет из себя реальную силу, и в этом матче наверняка даст бой одному из лидеров дивизиона.

«Суонси» почти безгрешен в обороне, но на сей раз постарается взять максимум очков.

Гости борются за возвращение в АПЛ, и уж точно будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.58