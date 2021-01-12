ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йоррит ХендриксБюджетная замена Кралу. Кто такой Йоррит Хендрикс и зачем он «Спартаку»? Холанд оформил дубль против «Лейпцига»«Дортмунд» и Холанд провозгласили свое возвращение Лионель МессиМесси вернулся. Аргентинец вновь счастлив в «Барселоне»
  • 00:54
    • «Ювентус» в большинстве обыграл «Сассуоло»
  • 21:56
    • Хет-трик Винисиуса помог «Тоттенхэму» разгромить «Марин» в Кубке Англии
  • 21:38
    • ЦСКА в овертайме победил СКА
  • 21:25
    • Российские лыжники выступят на ЧМ под флагом FIS
  • 18:59
    • «Наполи» вырвал победу у «Удинезе»
  • 18:43
    • «Челси» и «Манчестер Сити» вышли в 1/16 финала Кубка Англии
  • 18:17
    • Большунов второй год подряд выиграл многодневку «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    «Гранада» прибавит после перерыва

    «Гранада» — «Осасуна». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Примеры 12 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Гренаду Прогнозы на Осасуну Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Осасуна»
    Дарвин Мачис
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 января, начало — в 21:00 мск. «Гранада» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 12 Января 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 21:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.42
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Гранада»

    «Гранада» нынешний сезон пока проводит вполне успешно. 7 место в Примере — уже неплохая диспозиция, дающая шансы на борьбу за выход в еврокубки.

    Правда, с атакой нужно срочно что-то делать. В 17 поединках забито только 19 мячей, в то время, как в свои ворота команда пропустила 29 голов…

    …Четыре из них пришлись на минувший тур. «Барселона» буквально деклассировала «Гранаду» (0:4).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В этом матче хозяевам проигрывать никак нельзя. Все-таки одного из аутсайдеров «Гранада» должна обыгрывать при любых кадровых трудностях.

    «Осасуна»

    «Осасуна» пока никак не может выбраться из кризиса. А как еще иначе можно назвать текущее 19 место с 15 очками в активе?! Провал, да и только!

    До спасительного 17 место — всего один балл, но пока непонятно, за счет чего «Осасуна» будет подниматься в турнирной таблице.

  • Месси вернулся. Аргентинец вновь счастлив в «Барселоне»
  • Дубль Лео Месси помог «Барсе» разгромить «Гранаду»
  • Вчера

    • Между тем, в предыдущем туре «Осасуна» сотворила настоящую сенсацию. Сухая ничья в домашней встрече с самим «Реалом» — лучше не придумаешь!

    Вот только обычно после таких героических матчей команды уровня «Осасуны» зачастую проваливают следующий поединок. Возможно, так и случится на сей раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гранаду» за 2.50, на ничью за 2.89, а на «Осасуну» — за 3.49

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Хозяева, разумеется, постараются реабилитироваться за разгром от «Барселоны».

    «Осасуна» затратила слишком много сил на ничью с «Реалом», что явно скажется на результате в этом матче.

    Голепада в этом матче быть не должно, но после перерыва кому-то наверняка удастся отличиться. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.64

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Басилашвили — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Автомобилист — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Селтик — Хиберниан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Специя — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Стокпорт — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.77
  • Экспресс дня 11 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Уэска — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Маритиму — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сакраменто — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Амур — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
  • Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»
    • 12:59 05/01/2021     Кьеза стал героем матча
  • «Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
    • 20:48 07/01/2021     Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМ
  • Российский провал и североамериканский триумф
    • 12:46 06/01/2021
    «Гранада» — «Осасуна» 11.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.64.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры