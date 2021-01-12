«Гранада» — «Осасуна». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Примеры 12 января 2021 года

«Гранада» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 января, начало — в 21:00 мск. «Гранада» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» нынешний сезон пока проводит вполне успешно. 7 место в Примере — уже неплохая диспозиция, дающая шансы на борьбу за выход в еврокубки.

Правда, с атакой нужно срочно что-то делать. В 17 поединках забито только 19 мячей, в то время, как в свои ворота команда пропустила 29 голов…

…Четыре из них пришлись на минувший тур. «Барселона» буквально деклассировала «Гранаду» (0:4).

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В этом матче хозяевам проигрывать никак нельзя. Все-таки одного из аутсайдеров «Гранада» должна обыгрывать при любых кадровых трудностях.

«Осасуна»

«Осасуна» пока никак не может выбраться из кризиса. А как еще иначе можно назвать текущее 19 место с 15 очками в активе?! Провал, да и только!

До спасительного 17 место — всего один балл, но пока непонятно, за счет чего «Осасуна» будет подниматься в турнирной таблице.

Между тем, в предыдущем туре «Осасуна» сотворила настоящую сенсацию. Сухая ничья в домашней встрече с самим «Реалом» — лучше не придумаешь!

Вот только обычно после таких героических матчей команды уровня «Осасуны» зачастую проваливают следующий поединок. Возможно, так и случится на сей раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гранаду» за 2.50, на ничью за 2.89, а на «Осасуну» — за 3.49

Хозяева, разумеется, постараются реабилитироваться за разгром от «Барселоны».

«Осасуна» затратила слишком много сил на ничью с «Реалом», что явно скажется на результате в этом матче.

Голепада в этом матче быть не должно, но после перерыва кому-то наверняка удастся отличиться. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.64