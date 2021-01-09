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    Сенсация в Саутгемптоне?

    «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун». Прогноз (к. 1.88) и ставки на Кубок Англии 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун»
    «Саутгемптон» в предыдущих 15-ти матчах потерпел всего лишь два поражения
    «Саутгемптон» сыграет на своем поле против «Шрусбери Таун» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 января, начало — в 23:00 мск. «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в начале недели одержал победу над «Ливерпулем», обыграв чемпиона на своем поле со счетом 1:0. Этот успех подтвердил, что «святые» не случайно на данный момент входят в топ-6 таблицы АПЛ.

    Также интересно, что у «Саутгемптона» в предыдущих 15-ти матчах всего лишь два поражения — оба от клубов из Манчестера.

    Команда Ральфа Хаззенхюттля в семи последних турах пропустила всего лишь три мяча. В обороне «Саутгемптон» стал действовать заметно лучше.

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    Еще один любопытный момент: начиная с октября забить на поле «Саутгемптона» смогли только «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    «Шрусбери Таун»

    «Шрусбери Таун» — команда из третьего по силе дивизиона Англии. Пока что «Шрусбери» занимает всего лишь 17-е место, но обратить внимание надо на другой момент.

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    • В последних 11-ти матчах гости потерпели только одно поражение, а в предыдущих пяти — одержали четыре победы, причем во всех случаях со счетом 1:0.

    Беспроигрышая серия «Шрусбери Таун» в гостях составляет уже пять матчей — три победы и две ничьи.

    Прогноз и ставка

    На победу «Саутгемптона» можно поставить всего лишь за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Шрусбери» — за 8.30.

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    С одной стороны, все очевидно — одна из лучших команд АПЛ против середняка из третьего дивизиона. О чем тут вообще говорить?

    Но это кубок, у хозяев наверняка будут перестановки в составе, в то время как гости будут невероятно мотивированы.

    Ставка — обе команды забьют за 1.88.

    А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.82. Вылет «Саутгемптона» из кубка не станет сенсацией, это абсолютно нормальная история для Англии, когда представитель АПЛ проигрывает команде из низшего дивизиона. 0

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