«Сампдория» — «Интер». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.58 на матч Серии А 6 января 2021 года

«Сампдория»
Генуэзцы выше статуса крепкого середняка Серии А пока не поднимаются. Рубежи начала 90-х команде явно не под силу.
Нынешнее 11 место — реальная картина результатов команды. С 17 набранными очками на многое претендовать не получится.
В минувшем туре «Сампдория» неудачно съездила в Вечный город. «Рома» оказалась генуэзцам не по зубам — 1:0.
В отчетной встрече хозяева не смогут рассчитывать на Маноло Габбьядини и Алекса Феррари. Оба этих игрока находятся в лазарете.
«Интер»
«Интер» в минувшем туре дома разнес в клочья «Кротоне». И пусть 2 гола команда пропустила в свои ворота, зато забила целых 6.
Правда, 36 набранных очков дают возможность занимать лишь 2 место в турнирной таблице. Между тем, до земляков из «Милана» — только один пункт.
В этом матче команде Антонио Конте придется весьма непросто. Вся надежда на мощную атакующую линию, находящуюся в прекрасных кондициях.
Вот только не совсем понятно, сможет ли помочь миланцам Алексис Санчес. Чилиец пока пребывает не в лучшей форме.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.58, на ничью за 4.39, а на «Сампдорию» — за 5.79.
Хозяева, разумеется, пободаются с одним из претендентов на Скудетто. Вот только преуспеют ли в этом — тот еще вопрос.
«Интер» в последних матчах выглядит убедительно, и по праву котируется в ранге одного из фаворитов сезона.
Команда Конте наверняка начнет поединок с позиции силы, чем и предопределит победный для себя исход. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» с коэффициентом 1.58 0