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    «Интер» добудет очередные три очка?

    «Сампдория» — «Интер». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.58 на матч Серии А 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Интер»
    Ромелу Лукаку
    «Сампдория» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 января, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2021 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 17:00 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.70
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.58
  • Ставка!
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    «Сампдория»

    Генуэзцы выше статуса крепкого середняка Серии А пока не поднимаются. Рубежи начала 90-х команде явно не под силу.

    Нынешнее 11 место — реальная картина результатов команды. С 17 набранными очками на многое претендовать не получится.

    В минувшем туре «Сампдория» неудачно съездила в Вечный город. «Рома» оказалась генуэзцам не по зубам — 1:0.

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    В отчетной встрече хозяева не смогут рассчитывать на Маноло Габбьядини и Алекса Феррари. Оба этих игрока находятся в лазарете.

    «Интер»

    «Интер» в минувшем туре дома разнес в клочья «Кротоне». И пусть 2 гола команда пропустила в свои ворота, зато забила целых 6.

    Правда, 36 набранных очков дают возможность занимать лишь 2 место в турнирной таблице. Между тем, до земляков из «Милана» — только один пункт.

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    • В этом матче команде Антонио Конте придется весьма непросто. Вся надежда на мощную атакующую линию, находящуюся в прекрасных кондициях.

    Вот только не совсем понятно, сможет ли помочь миланцам Алексис Санчес. Чилиец пока пребывает не в лучшей форме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.58, на ничью за 4.39, а на «Сампдорию» — за 5.79.

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    Хозяева, разумеется, пободаются с одним из претендентов на Скудетто. Вот только преуспеют ли в этом — тот еще вопрос.

    «Интер» в последних матчах выглядит убедительно, и по праву котируется в ранге одного из фаворитов сезона.

    Команда Конте наверняка начнет поединок с позиции силы, чем и предопределит победный для себя исход. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» с коэффициентом 1.58 0

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