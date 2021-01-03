Президент Серии А выступил за допуск болельщиков на стадионы
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«Я думаю, мы должны допускать вакцинированных граждан на стадионы. Мы представили правительству многостраничный план того, как мы можем вернуть болельщиков обратно на стадион и обеспечить им безопасность.
Уменьшим вместимость на 20-30 процентов. Но мы не получили ни одного ответа от них. Даже телефонного звонка.
Так что я надеюсь, что хотя бы тех, кто вакцинирован, разрешат. Это дело правительства, и я не буду вдаваться в подробности», — цитирует Даль Пино Football Italia. 0