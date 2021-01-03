Президент Серии Апредложил правительству Италии пускать на футбольные стадионы только тех болельщиков, которые вакцинировались от коронавируса.

Президент Серии А выступил за допуск болельщиков на стадионы globallookpress.com 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

«Я думаю, мы должны допускать вакцинированных граждан на стадионы. Мы представили правительству многостраничный план того, как мы можем вернуть болельщиков обратно на стадион и обеспечить им безопасность.

Уменьшим вместимость на 20-30 процентов. Но мы не получили ни одного ответа от них. Даже телефонного звонка.

Так что я надеюсь, что хотя бы тех, кто вакцинирован, разрешат. Это дело правительства, и я не буду вдаваться в подробности», — цитирует Даль Пино Football Italia. 0