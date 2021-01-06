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    В манкунианском дерби снова будет мало голов?

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.17 на матч Кубка лиги 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
    Давид Де Хеа
    В полуфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» на стадионе «Олд Траффорд». Манкунианское дерби запланировано на 6 января 22:45 по мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 06 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
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  • 3.80
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» набрали отличную форму — 7 матчей без поражений с учетом всех труниров, 2 ничьи и 5 побед. К этому матчу подопечные Сульшера подходят с серией из двух побед подряд.

    В прошлых двух матчах «Ман Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» 1:0 и «Астон Виллу» 2:1. В итоге коллектив сравнялся с «Ливерпулем» по очкам в АПЛ и уступает ему лишь по разнице голов.

    «Манкунианцы» в прошлом раунде всухую одолели «Эвертон» со счетом 2:0. На более ранних стадиях турнира команда разгромила «Лутон» и «Брайтон» с результатом 3:0.

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    В составе хозяев будет отсутствовать Эдинсон Кавани по причине дисквалификации и Виктор Линделеф из-за травмы спины.

    «Манчестер Сити»

    «Бело-голубые» тоже набирают обороты. В прошлом матче они разбили «Челси» со счетом 3:1 и это была четвертая победа команды подряд, причем с минимальным уроном — всего два пропущенных мяча.

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    • Вообще гости стали меньше пропускать — всего 6 голов в 13 играх. Это интервал сезона в два месяца.

    До этого поединка «Ман Сити» обыграл «Ньюкасл» 2:0, разгромил «Арсенал» в Кубке лиги 4:1 и победил «Саутгемптон» 1:0.

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    У «шейхов» будут отсутствовать Габриэль Жезус, Кайл Уокер и Эдерсон из-за коронавируса. Эмерик Ляпорт травмирован.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в качестве фаворита выставили «Ман Сити» за 2.03. За 3.60 они добавили победу «Ман Юнайтед». Ничья сопровождается коэффициентом 3.75. Коэффициенты на проход — 2.50 и 1.57 соответственно.

    Три последние очные встречи заканчивались при двух и менее забитых голах. Гости стали пропускать меньше, причем тенденция сохраняется достаточно долго. Но и «Юнайтед» в принципиальных поединках играет надежно в последнее время. Мы ставим на тотал меньше 2.5 за 2.17.

    За МЮ остались два из трех матчей — 1:0, 2:0 и 0:0. Вполне возможно, что и в этот раз хозяева не уступят, по крайней мере в основное время. Коэффициент составляет 1.84. 0

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