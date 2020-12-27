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    «Ливерпуль» снова выиграет с крупным счетом?

    «Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.56) и ставки на чемпионат Англии 27 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Вест Бромвич»
    «Ливерпуль» забил 36 мячей в 14 матчах АПЛ
    «Ливерпуль» встретится на «Энфилде» с «Вест Бромвичем» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Вест Бромвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Декабря 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 19:30 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.13
  • X
  • 9.00
  • 2
  • 22.00
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    В своем предыдущем матче «Ливерпуль» уничтожил «Кристал Пэлас». Игра завершилась с шокирующим счетом 7:0.

    В том числе благодаря этой победе команда Юргена Клоппа на данный момент единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Ближайшего преследователя — «Лестер» — «мерсисайдцы» опережают на четыре очка.

    Но все-таки главным успехом «Ливерпуля» в декабре стала победа над «Тоттенхэмом» (2:1).

    В текущем сезоне «Ливерпуль» выиграл все семь домашних матчей в рамках АПЛ, забив в общей сложности 20 мячей.

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  • 20/12/2020

    • Также интересно, что последний раз больше одного гола «Ливерпуль» пропускал в середине октября в матче с «Эвертоном». И это несмотря на колоссальные кадровые проблемы в обороне.

    «Вест Бромвич»

    Тем временем «Вест Бромвич» продолжает оставаться на предпоследнем месте.
    И на прошлой неделе руководство клуба решило действовать — вместо уволенного Славена Билича главным тренером был назначен экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс.

    В первом же матче под руководством нового тренера «Вест Бромвич» проиграл на своем поле «Астон Вилле» со счетом 0:3.

    Любопытно, что Билича уволили после встречи с «Манчестер Сити», которая завершилась вничью 1:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    В семи гостевых матчах «Вест Бромвич» набрал лишь два очка.

    Также стоит отметить, что «Вест Бромвич» занимает предпоследнее место по количеству пропущенных мячей — 29 в 14-ти матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что «Ливерпуль» продлит домашнюю серию побед в АПЛ. Поставить на хозяев можно за 1.14, ничью предлагают за 9.50, а победу «Вест Бромвича» — за 22.00.

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    Аналогичный расклад был и перед гостевой игрой «Вест Бромвича» с «Манчестер Сити», но в итоге — ничья.

    И все-таки сравнивать тот матч с предстоящим нет смысла — «Ливерпуль», в отличие от «Сити», гораздо лучше использует свои моменты.

    Ставка — тотал «Ливерпуля» больше 3,5 за 2.56. Нападение «мерсисайдцев» в отличной форме, тройка Мане, Салах, Фирмино снова наводит на всех страх и ужас, поэтому маловероятно, что оборона «Вест Бромвича» сможет что-то сделать. 0

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