«Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.56) и ставки на чемпионат Англии 27 декабря 2020 года

«Ливерпуль» встретится на «Энфилде» с «Вест Бромвичем» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Вест Бромвич».

«Ливерпуль»

В своем предыдущем матче «Ливерпуль» уничтожил «Кристал Пэлас». Игра завершилась с шокирующим счетом 7:0.

В том числе благодаря этой победе команда Юргена Клоппа на данный момент единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Ближайшего преследователя — «Лестер» — «мерсисайдцы» опережают на четыре очка.

Но все-таки главным успехом «Ливерпуля» в декабре стала победа над «Тоттенхэмом» (2:1).

В текущем сезоне «Ливерпуль» выиграл все семь домашних матчей в рамках АПЛ, забив в общей сложности 20 мячей.

Также интересно, что последний раз больше одного гола «Ливерпуль» пропускал в середине октября в матче с «Эвертоном». И это несмотря на колоссальные кадровые проблемы в обороне.

«Вест Бромвич»

Тем временем «Вест Бромвич» продолжает оставаться на предпоследнем месте.

И на прошлой неделе руководство клуба решило действовать — вместо уволенного Славена Билича главным тренером был назначен экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс.

В первом же матче под руководством нового тренера «Вест Бромвич» проиграл на своем поле «Астон Вилле» со счетом 0:3.

Любопытно, что Билича уволили после встречи с «Манчестер Сити», которая завершилась вничью 1:1.

Все прогнозы на АПЛ

В семи гостевых матчах «Вест Бромвич» набрал лишь два очка.

Также стоит отметить, что «Вест Бромвич» занимает предпоследнее место по количеству пропущенных мячей — 29 в 14-ти матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что «Ливерпуль» продлит домашнюю серию побед в АПЛ. Поставить на хозяев можно за 1.14, ничью предлагают за 9.50, а победу «Вест Бромвича» — за 22.00.

Аналогичный расклад был и перед гостевой игрой «Вест Бромвича» с «Манчестер Сити», но в итоге — ничья.

И все-таки сравнивать тот матч с предстоящим нет смысла — «Ливерпуль», в отличие от «Сити», гораздо лучше использует свои моменты.

Ставка — тотал «Ливерпуля» больше 3,5 за 2.56. Нападение «мерсисайдцев» в отличной форме, тройка Мане, Салах, Фирмино снова наводит на всех страх и ужас, поэтому маловероятно, что оборона «Вест Бромвича» сможет что-то сделать. 0