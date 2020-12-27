«Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.56) и ставки на чемпионат Англии 27 декабря 2020 года

«Ливерпуль»
В своем предыдущем матче «Ливерпуль» уничтожил «Кристал Пэлас». Игра завершилась с шокирующим счетом 7:0.
В том числе благодаря этой победе команда Юргена Клоппа на данный момент единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Ближайшего преследователя — «Лестер» — «мерсисайдцы» опережают на четыре очка.
Но все-таки главным успехом «Ливерпуля» в декабре стала победа над «Тоттенхэмом» (2:1).
В текущем сезоне «Ливерпуль» выиграл все семь домашних матчей в рамках АПЛ, забив в общей сложности 20 мячей.
Также интересно, что последний раз больше одного гола «Ливерпуль» пропускал в середине октября в матче с «Эвертоном». И это несмотря на колоссальные кадровые проблемы в обороне.
«Вест Бромвич»
Тем временем «Вест Бромвич» продолжает оставаться на предпоследнем месте.
И на прошлой неделе руководство клуба решило действовать — вместо уволенного Славена Билича главным тренером был назначен экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс.
В первом же матче под руководством нового тренера «Вест Бромвич» проиграл на своем поле «Астон Вилле» со счетом 0:3.
Любопытно, что Билича уволили после встречи с «Манчестер Сити», которая завершилась вничью 1:1.
В семи гостевых матчах «Вест Бромвич» набрал лишь два очка.
Также стоит отметить, что «Вест Бромвич» занимает предпоследнее место по количеству пропущенных мячей — 29 в 14-ти матчах.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что «Ливерпуль» продлит домашнюю серию побед в АПЛ. Поставить на хозяев можно за 1.14, ничью предлагают за 9.50, а победу «Вест Бромвича» — за 22.00.
Аналогичный расклад был и перед гостевой игрой «Вест Бромвича» с «Манчестер Сити», но в итоге — ничья.
И все-таки сравнивать тот матч с предстоящим нет смысла — «Ливерпуль», в отличие от «Сити», гораздо лучше использует свои моменты.
Ставка — тотал «Ливерпуля» больше 3,5 за 2.56. Нападение «мерсисайдцев» в отличной форме, тройка Мане, Салах, Фирмино снова наводит на всех страх и ужас, поэтому маловероятно, что оборона «Вест Бромвича» сможет что-то сделать. 0