«Ботафого» — «Коринтианс». Прогноз (к. 2.75) и ставки на чемпионат Бразилии 27 декабря 2020 года

«Ботафого»
«Ботафого» на данный момент является одним из главных претендентов на вылет из элитного дивизиона.
После 26-ти сыгранных матчей команда из Рио-де-Жанейро занимает в турнирной таблице 18-е место. От спасительной 16-й строчки ее отделяют пять очков, что с учетом количества оставшихся матчей не так уж и мало.
В прошлом туре «Ботафого» выиграл на выезде у «Коритибы», которая находится еще ниже, на предпоследнем месте.
Но радоваться особо нечему, перед этим у «Ботафого» была серия из семи поражений. А также серия из десяти матчей без побед.
В текущем сезоне «Ботафого» выиграл на своем поле лишь два матча.
«Коринтианс»
Тем временем «Коринтианс» находится в таблице на девятом месте. Главная цель команды — попадание в топ-6. Это позволит сыграть в квалификации Кубка Либертадорес. Расстояние до шестого места на данный момент составляет пять очков.
Беспроигрышная серия «Коринтианс» составляет пять матчей. Более того, в девяти предыдущих турах команда потерпела только одно поражение.
В прошлом туре «Коринтианс» выиграл у «Гояс», а перед этим одержал победу над «Сан-Паулу».
В последних пяти матчах «Коринтианс» пропустил только один гол.
Прогноз и ставка
На «Ботафого» в предстоящем матче можно поставить за 2.75, ничью букмекеры предлагают за 3.15, а победу «Коринтианс» — за 2.71.
С одной стороны, в этой паре есть фаворит, как ни крути, а «Коринтианс» все-таки лучше.
Но в этом противостоянии есть также одна интересная закономерность: начиная с 2013 года победу всегда одерживают хозяева.
А если прибавить к этому еще и мотивацию «Ботафого», то, в принципе, поражение «Коринтианс» вряд ли кто-то назовет сенсацией.
Ставка — победа «Ботафого» за 2.75.
Или ставка на победу «Ботафого» со счетом 1:0 за 6.60. Много забитых мячей в этой игре не будет. 0