«Ботафого» — «Коринтианс». Прогноз (к. 2.75) и ставки на чемпионат Бразилии 27 декабря 2020 года

«Ботафого» встретится на своем поле с «Коринтианс» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 27 декабря в Рио-де-Жанейро, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Ботафого» — «Коринтианс».

«Ботафого»

«Ботафого» на данный момент является одним из главных претендентов на вылет из элитного дивизиона.

После 26-ти сыгранных матчей команда из Рио-де-Жанейро занимает в турнирной таблице 18-е место. От спасительной 16-й строчки ее отделяют пять очков, что с учетом количества оставшихся матчей не так уж и мало.

В прошлом туре «Ботафого» выиграл на выезде у «Коритибы», которая находится еще ниже, на предпоследнем месте.

Но радоваться особо нечему, перед этим у «Ботафого» была серия из семи поражений. А также серия из десяти матчей без побед.

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В текущем сезоне «Ботафого» выиграл на своем поле лишь два матча.

«Коринтианс»

Тем временем «Коринтианс» находится в таблице на девятом месте. Главная цель команды — попадание в топ-6. Это позволит сыграть в квалификации Кубка Либертадорес. Расстояние до шестого места на данный момент составляет пять очков.

Беспроигрышная серия «Коринтианс» составляет пять матчей. Более того, в девяти предыдущих турах команда потерпела только одно поражение.

В прошлом туре «Коринтианс» выиграл у «Гояс», а перед этим одержал победу над «Сан-Паулу».

В последних пяти матчах «Коринтианс» пропустил только один гол.

Прогноз и ставка

На «Ботафого» в предстоящем матче можно поставить за 2.75, ничью букмекеры предлагают за 3.15, а победу «Коринтианс» — за 2.71.

С одной стороны, в этой паре есть фаворит, как ни крути, а «Коринтианс» все-таки лучше.

Но в этом противостоянии есть также одна интересная закономерность: начиная с 2013 года победу всегда одерживают хозяева.

А если прибавить к этому еще и мотивацию «Ботафого», то, в принципе, поражение «Коринтианс» вряд ли кто-то назовет сенсацией.

Ставка — победа «Ботафого» за 2.75.

Или ставка на победу «Ботафого» со счетом 1:0 за 6.60. Много забитых мячей в этой игре не будет. 0