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    Увезет ли «Эвертон» три очка с «Брэммел Лэйн»?

    «Шеффилд» — «Эвертон». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.02 на чемпионат Англии 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд» — «Эвертон»
    «Эвертон»
    В рамках 15-го тура чемпионата Англии «Шеффилд» встретится на своем поле с «Эвертоном» . Матч пройдет на арене «Брэммел Лэйн» в субботу, 26 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Шеффилд» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2020 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 23:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.87
  • Ставка!
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    «Шеффилд»

    «Клинки» проваливают сезон, залегая на дне турнирной таблицы с 2 очками и разницей мячей 8-25. Они лишь дважды сыграли вничью в АПЛ, проиграв 12 матчей, и вылетели из Кубка лиги, уступив в 1/16 по пенальти «Бернли».

    В конце ноября «Шеффилд» уступил со счетом 0:1 сначала «Вест Хэму» дома, а затем «Вест Бромвичу» на выезде.

    Декабрь подопечные Криса Уайлдера начали с домашнего поражения от «Лестера» (1:2), пропустив на последних минутах. Затем последовал выездной разгром от «Саутгемптона» (0:3).

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    В последних матчах «Шеффилд» на своем поле навязал борьбу «МЮ» (2:3), а затем на последних минутах упустил выездную победу над «Брайтоном» (1:1).

    «Эвертон»

    «Ириски» в конце ноября прервали трехматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Фулхэм» (3:2), но затем дома уступили «Лидусу» (0:1), пропустив в концовке.

    Декабрь «Эвертон» начал с выездной ничьей с «Бернли» (1:1), но следующие три матча выиграл, начав с домашней победы над «Челси» (1:0)

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    • В последних матчах команда Карло Анчелотти на выезде справилась с «Лестером» (2:1) и в Ливерпуле победила «Арсенал» (2:1).

    После 14 туров АПЛ «Эвертон» идет на 4-м месте с 26 очками. Разница мячей 25-19, 11 голов забил Доминик Кэлверт-Льюин.

    Прогноз и ставки

    На победу «Шеффилда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.30, на ничью — 3.70, а на победу «Эвертона» — 1.83.

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    В прошлом сезоне «Эвертон» уступил дома «клинкам» со счетом 0:2, а на своем поле «Шеффилд» проиграл со счетом 0:1.

    В последних матчах «Шеффилд» приободрился, а у «Эвертона» много травмированных игроков, но прогнозируем, что ливерпульский клуб не проиграет в Шеффилде.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.93 и ТМ 2,5 за 1.89. 0

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