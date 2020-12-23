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    Добудет ли «Вильярреал» третью победу кряду?

    «Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Ла Лиги 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Атлетик»
    Марио Гаспар
    В 15 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Керамика» 23 декабря. Начало встречи — в 00:00 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Декабря 2020 года
    Вильярреал
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    •  Вильярреал 00:00 Атлетик Атлетик
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    «Вильярреал»

    Команда из провинции Кастельон после 14 туров Примеры имеет 25 зачетных баллов на счету. В таблице чемпионата она находится на четвертом месте и опережает «Барсу», которая идет пятой, на 4 очка.

    Совсем недавно «Вильярреал» провел не особо приятный отрезок в Ла Лиге, в ходе которого «подлодка» четырежды сыграла вничью. На старте этой серии команда смогла заработать 1 балл в матче с «Реалом» (1:1).

    Но затем «субмарина» встречалась не с такими грозными соперниками. Миром подопечные Унаи Эмери разошлись с «Реалом Сосьедад» (1:1), «Эльче» (0:0) и «Бетисом» (1:1).

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    И лишь в последнем поединке «подлодка» наконец-то победила, хлопнув «Осасуну» (3:1). Перед матчем в Памплоне «Вильярреал» раскатал «Лехону» в Кубке Испании (6:0).

    «Атлетик»

    Баскский клуб из города Бильбао в таблице чемпионата закрепился на десятом месте. В 14 турах команда заработала 17 очков. Разрыв между еврокубковой зоной составляет сейчас 4 балла.

    В одном из последних матчей ноября «Атлетик» выдал яркий перформанс на «Сан-Мамес», разгромив «Бетис» (4:0). После этой встречи «львы» не могли победить в течение четырех туров.

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    • В одном из поединков данной серии «Атлетик» скатал ничью с «Хетафе» (1:1). А в первом зимнем матче подопечные Гаиски Гаритано в родных стенах потерпели поражение от «Сельты» (0:2).

    Далее баскский клуб устроил голевую рубку с «Валенсией» (2:2), после чего он проиграл «Реалу» (1:3). А в последнем туре «Атлетик» выбрался из серии без побед. В родных стенах «львы» разобрались с «Уэской» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вильярреала» в игре 15-го тура Ла Лиги букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 3.54, а на победу «Атлетика» — 4.20.

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    Пока «Атлетик» штормило в Примере с непредсказуемыми результатами, «Вильярреал» в плотной борьбе сумел закрепиться в четверке сильнейших.

    Кроме того, с сентября команда Унаи Эмери никому не проигрывает. На своем поле «субмарина» должна вытаскивать матч с соперником, у которого далеко не все в порядке. Наши прогноз и ставка — победа «Вильярреала» с коэффициентом 1.95. 0

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    «Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Ла Лиги 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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